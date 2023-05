ASUS potrebbe essersi lasciata sfuggire un’indicazione di troppo riguardante uno dei suoi prossimi smartphone Android: più nello specifico, il produttore taiwanese ha indicato il prezzo di ASUS Zenfone 10 a causa di un concorso a premi, con in palio lo stesso dispositivo.

Questo sarà il prezzo di ASUS Zenfone 10

La tendenza di quest’ultimo periodo è quella di aumentare i prezzi, che si tratti di smartphone, altri prodotti tech e non solo. A quanto pare, il prossimo dispositivo di fascia alta di ASUS potrebbe “invertire” questo andazzo, proponendo un prezzo di vendita in linea con quello del predecessore (se non più basso, dipende tutto dalla configurazione) nonostante i miglioramenti previsti.

L’azienda ha lanciato un sito web dedicato al comparto fotografico di ASUS Zenfone 10, nel quale viene chiesto agli utenti di fare un blind test e scegliere le foto migliori in una serie di scatti, in modo da aiutare a rifinire il nuovo smartphone Android. Gli utenti con account ASUS possono eseguire il login e partecipare all’iniziativa con la possibilità di portarsi a casa il nuovo prodotto, ed è proprio questo punto a giocare un “brutto scherzo” alla casa taiwanese.

Come segnalato da Android Authority, all’interno dei termini e delle condizioni del concorso, ASUS è stata costretta a indicare un valore “approssimativo” del premio, e questo ci fornisce un’indicazione del possibile prezzo di vendita di ASUS Zenfone 10 negli Stati Uniti. Il valore indicato è di 749 dollari, in linea con quello di ASUS Zenfone 9: quest’ultimo partiva da 699 dollari (8-128 GB) per arrivare ai 749 dollari della versione 8-256 GB e ai 799 dollari di quella 16-256 GB, ma non sapendo quale sia la configurazione offerta come premio ed essendo un valore solo approssimativo, possiamo azzardare che il prezzo possa rimanere stabile (soprattutto nel caso di mancanza della variante da 128 GB, avallata dai rumor). Vi ricordiamo che da noi lo smartphone 2022 è arrivato al prezzo consigliato di rispettivamente 799 euro, 849 euro e 899 euro.

Le informazioni trapelate finora, insieme all’apparizione su Geekbench del mese scorso, suggeriscono un ASUS Zenfone 10 con schermo più grande (AMOLED da 6,3 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz), SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM e 256 o 512 GB, fotocamera principale con sensore da 200 MP con OIS, certificazione IP68 contro acqua e polvere e batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Nel caso siate interessati a vincere lo smartphone, sappiate che l’iniziativa promozionale è valida fino al 29 giugno 2023 a livello globale seguendo questo link.

