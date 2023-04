Il mondo degli smartphone è sempre in fermento e l’attesa per i nuovi dispositivi è spesso alimentata da indiscrezioni e anticipazioni. Questa volta, a far parlare di sé è il futuro ASUS Zenfone 10, successore dell’apprezzato ASUS Zenfone 9 presentato a luglio dello scorso anno. Anche se l’azienda taiwanese non ha ancora svelato ufficialmente il suo prossimo top di gamma, alcune informazioni sono trapelate grazie al database online di Geekbench, che ha rivelato alcuni dettagli interessanti sulle specifiche tecniche dello smartphone che vanno sostanzialmente a confermare quanto vi abbiamo rivelato nelle scorse settimane. Vediamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sul prossimo top di gamma targato ASUS.

Ecco le caratteristiche di ASUS Zenfone 10 secondo Geekbench

Innanzitutto, risulta evidente che ASUS continuerà a puntare sulla fascia alta del mercato con il prossimo ASUS Zenfone 10, che dovrebbe essere equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Il modello prototipo analizzato da Geekbench vanterebbe ben 16 GB di RAM, ma è probabile che il dispositivo sarà disponibile anche in altre configurazioni, così come avvenuto per il predecessore Zenfone 9, che offriva varianti con 6 GB e 8 GB di RAM oltre a quella da 16 GB. Il prototipo in esame sarebbe inoltre dotato di Android 13, il più recente sistema operativo mobile di Google, quindi ci si aspetta con tutta probabilità che la versione definitiva possa avere a bordo l’ultima versione di Android. Nonostante i punteggi ottenuti nei test di benchmark (2.008 in single-core e 5.454 in multi-core) possano essere influenzati dal fatto che si tratta di un software non definitivo, è comunque possibile intuire che ASUS Zenfone 10 possa garantire prestazioni di alto livello, in linea con il suo predecessore.

Altre indiscrezioni riguardano il display e la fotocamera del futuro Asus Zenfone 10. Secondo le informazioni trapelate, il dispositivo dovrebbe essere dotato di un display touchscreen AMOLED da 6,3 pollici (probabilmente con risoluzione Full HD+) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo così un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Se confermato, questo dato dimostrerebbe la volontà del produttore di puntare su una dimensione leggermente maggiore del display rispetto al predecessore, che si era distinto proprio per un connubio particolarmente riuscito tra dimensioni contenute e prestazioni da top di gamma. Per quanto riguarda la fotocamera, si parla di un sensore principale da ben 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che prometterebbe scatti di alta qualità e video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il prossimo top di gamma della casa taiwanese dovrebbe presentare anche una certificazione IP68, che ne assicura la resistenza alla polvere e all’acqua. Passando infine all’aspetto meramente estetico, il dispositivo sarà presumibilmente disponibile in tre diverse colorazioni, ampliando le opzioni estetiche per gli utenti.

Nonostante le specifiche e le caratteristiche qui riportate non siano ancora ufficiali, è innegabile che ASUS Zenfone 10, che dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2023, si prospetti come uno smartphone di fascia alta capace di attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia e dei consumatori più esigenti. Al momento non vi sono indiscrezioni sulla fascia di prezzo in cui si dovrebbe andare a posizionare il dispositivo, aspetto non di secondaria importanza per valutare un suo possibile successo, soprattutto se si considera quanto competitiva sia divenuta la fascia alta negli ultimi mesi. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli e l’annuncio ufficiale da parte dell’azienda taiwanese per scoprire se queste anticipazioni saranno confermate.

Di seguito vi lasciamo la videorecensione del sempre attuale ASUS Zenfone 9, che si configura ancora un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo potente ma allo stesso tempo compatto e maneggevole.

