Tra gli smartphone che saranno lanciati nel corso del 2023 vi è anche quello che dovrebbe arrivare con il nome di ASUS Zenfone 10, che nelle scorse ore è stato protagonista di un’interessante anticipazione.

ASUS Zenfone 10 avrà il non facile compito di succedere ad ASUS Zenfone 9, smartphone lanciato nel luglio dello scorso anno e probabilmente per la presentazione ufficiale della nuova generazione il produttore asiatico attenderà sino all’estate.

Cosa sappiamo al momento di ASUS Zenfone 10

Stando a quanto si apprende, il nuovo smartphone di punta di ASUS dovrebbe avere come codice modello la sigla AI2302.

Sulla base delle indiscrezioni, tra le sue principali caratteristiche dovremmo trovare un display AMOLED da 6,3 pollici (probabilmente con risoluzione Full HD+) con refresh rate a 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ossia il meglio che il mercato mobile offre al momento.

Passando al comparto memoria, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione.

Anche il settore imaging dovrebbe essere in grado di regalare soddisfazioni agli utenti e ciò grazie ad un sensore primario da 200 megapixel con OIS.

Tra le altre caratteristiche di ASUS Zenfone 10 non dovrebbero mancare una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazione IP68), un sistema di raffreddamento a liquido per la dissipazione del calore, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W) e Android 13.

Il nuovo smartphone di punta di ASUS dovrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2023 e gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra 3 colorazioni.

Al momento non vi sono indiscrezioni sulla fascia di prezzo in cui si dovrebbe andare a posizionare ASUS Zenfone 10, aspetto non di secondaria importanza per valutare un suo possibile successo, soprattutto se si considera quanto competitiva sia divenuta la fascia alta.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di ASUS Zenfone 9