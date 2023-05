Come da previsioni, OPPO ha da poco annunciato in Cina i tre smartphone Android che compongono la gamma OPPO Reno10, ennesima generazione della riuscita serie di smartphone di fascia media del produttore cinese.

Sulla carta i tre dispositivi hanno alcuni punti in comune, come il design generale e la tecnologia del display (ma non la risoluzione); specie sotto al cofano, tuttavia, risultano abbastanza diversi tra loro, senza troppo discostarsi dai predecessori, annunciati in Cina esattamente sei mesi fa. Scopriamo tutti i dettagli.

OPPO Reno10 Pro+

Partiamo da OPPO Reno10 Pro+, il modello di punta della gamma. Dal punto di vista estetico si presenta con un’alternanza di bordi curvi (lateralmente) e piatti (sopra e sotto), fattore comune all’intera gamma.

Al posteriore, al netto del logo OPPO riportato nella zona in basso a destra, campeggia la vistosa isola di forma ovale che sporge leggermente dalla scocca e ospita il comparto fotografico triplo, potenziato dalla NPU proprietaria MariSilicon X: al sensore principale da 50 megapixel (stabilizzato otticamente) troviamo affiancati un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel (stabilizzato otticamente) per lo zoom ottico 3x; è l’unico dei tre smartphone ad offrire un teleobiettivo periscopico.

All’anteriore, invece, la fotocamera è da 32 megapixel con autofocus; essa è collocata all’interno di un foro circolare e centrato, ritagliato nella parte alta del display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1240 x 2772 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, abbastanza luminoso stando alle specifiche. Sotto al display è poi presente un lettore delle impronte digitali.

Dal punto di vista prestazionale, lo smartphone non si discosta di molto dal predecessore OPPO Reno9 Pro+: il cuore pulsante rimane lo stesso, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 16 GB di memoria RAM (LPDDR5) e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto concerne il resto delle specifiche, OPPO Reno10 Pro+ offre il supporto alle reti 5G, un comparto connettività abbastanza completo, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W e arriva a bordo con la ColorOS 13.1 basata su Android 13.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO Reno10 Pro+.

Dimensioni: 162,9 x 74,0 x 8,28 mm

x x Peso: 194 grammi

Display: AMOLED da 6,74″ con risoluzione 1240 x 2772 pixel , curvo ai bordi Refresh rate: fino a 120 Hz (45/60/90/120 Hz) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità di picco: 1100 nit Luminosità di picco (HDR): 1400 nit HDR10+

da con risoluzione x , curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730 , NPU MariSilicon X



(4 nm) con CPU octa-core e GPU , NPU Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56″ con risoluzione a 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/1.8 , PDAF e OIS Teleobiettivo periscopico (OmniVision OV64B) da 64 MP (f/2.5) con PDAF e OIS per lo zoom ottico 3x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX355) da 8 MP (f/2.2) con FF e angolo di visione a 112° Registrazione video: fino al 4K a 30 fps (o 1080p a 60 fps )

con flash LED Fotocamera anteriore: singolo sensore (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con AF Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM , 5G (SA+NSA)/4G/3G/2G

, (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), NFC , GPS , IR , USB Type-C 2.0

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), , , , Sensori: luce ambientale , accelerometro , prossimità , giroscopio , contapassi , geomagnetico

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Altri metodi di sblocco: sblocco col volto

Batteria: Li-Po da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

OPPO Reno10 Pro

OPPO Reno10 Pro è quasi una fotocopia del fratello maggiore, differenziandosi da esso solo per pochi dettagli tecnici. In generale, è una diretta evoluzione dell’OPPO Reno9 Pro dello scorso anno.

Partiamo dal SoC che, in questo caso, è il Dimensity 8200 di MediaTek (diretta evoluzione del Dimensity 8100-Max presente sul predecessore), affiancato anche qua da 16 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Un’altra differenza sostanziale investe il comparto fotografico, ancora una volta potenziato dalla NPU MariSilicon X ma privato del teleobiettivo periscopico, sostituito in questo caso da un sensore tele da 32 megapixel per lo zoom ottico 2x.

Terza e probabilmente ultima differenza, dato che il resto dell’hardware (e anche il software) è pressoché invariato, riguarda la batteria: essa mantiene il supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W ma perde un filo di capacità, scendendo a 4600 mAh.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO Reno10 Pro.

Dimensioni: 163,0 x 74,0 x 7,68 mm

x x Peso: 186 grammi

Display: AMOLED da 6,74″ con risoluzione 1240 x 2772 pixel , curvo ai bordi Refresh rate: fino a 120 Hz (45/60/90/120 Hz) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità di picco: 1100 nit Luminosità di picco (HDR): 1400 nit HDR10+

da con risoluzione x , curvo ai bordi SoC: MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G610 MC6 , NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core e GPU , NPU Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56″ con risoluzione a 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/1.8 , PDAF e OIS Sensore tele (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.0) con PDAF per lo zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX355) da 8 MP (f/2.2) con FF e angolo di visione a 112° Registrazione video: fino al 4K a 30 fps (o 1080p a 60 fps )

con flash LED Fotocamera anteriore: singolo sensore (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con AF Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM , 5G (SA+NSA)/4G/3G/2G

, (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), NFC , GPS , IR , USB Type-C 2.0

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), , , , Sensori: luce ambientale , accelerometro , prossimità , giroscopio , contapassi , geomagnetico

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Altri metodi di sblocco: sblocco col volto

Batteria: Li-Po da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

OPPO Reno10

Arriviamo al terzo e ultimo smartphone della gamma, ovvero OPPO Reno10. Anche lui si pone come diretta evoluzione del predecessore, OPPO Reno9, e riprende abbastanza da vicino i fratelli maggiori; tuttavia, l’assenza dell’etichetta “Pro” si fa sentire per via di alcune rinunce.

Dal punto di vista prestazionale, lo smartphone si affida al collaudatissimo SoC di fascia media Snapdragon 778G di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Pur mantenendo la stessa batteria del modello Pro, stavolta la ricarica rapida si ferma a 80 W.

Il comparto fotografico viene ulteriormente visto al ribasso: a cambiare è il sensore principale che, a discapito dei megapixel (passano da 50 a 64), risulta più piccolo e quindi di qualità inferiore. Viene a mancare anche il supporto della NPU MariSilicon X.

Spostandoci all’anteriore, pur mantenendo la tecnologia AMOLED, il pannello di OPPO Reno10 è leggermente diverso da quello dei fratelli maggiori: in questo caso ha una diagonale da 6,7 pollici e una risoluzione Full HD+, mantenendo comunque il refresh rate a 120 Hz ma perdendo un po’ di luminosità.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO Reno10.

Dimensioni: 162,4 x 74,2 x 7,58 mm

x x Peso: 180 grammi

Display: AMOLED da 6,7″ FHD+ (1080 x 2412 pixel) curvo ai bordi Refresh rate: 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità di picco: 800 nit Luminosità di picco (HDR): 950 nit HDR10+

da (1080 x 2412 pixel) curvo ai bordi SoC: Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR4x), 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR4x), (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 2.2) o 512 GB (UFS 3.1)

(UFS 2.2) o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale (Omnivision OV64B) da 1/2″ con risoluzione a 64 MP , pixel da 0,7 µm , apertura f/1.7 e PDAF Sensore tele (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.0) con PDAF per lo zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX355) da 8 MP (f/2.2) con FF e angolo di visione a 112° Registrazione video: fino al 4K a 30 fps (o 1080p a 60 fps )

con flash LED Fotocamera anteriore: singolo sensore (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con AF Audio: mono

Reti mobili: Dual SIM , 5G (SA+NSA)/4G/3G/2G

, (SA+NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), NFC , GPS , IR , USB Type-C 2.0

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), , , , Sensori: luce ambientale , accelerometro , prossimità , giroscopio , contapassi , geomagnetico

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Altri metodi di sblocco: sblocco col volto

Batteria: Li-Po da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi dei nuovi OPPO Reno10

I nuovi OPPO Reno10, Reno10 Pro e Reno10 Pro+ sono già disponibili al pre-ordine in Cina con le vendite che inizieranno ufficialmente il prossimo 1 giugno.

Gli smartphone arrivano in tre differenti colorazioni: alle Moonsea Black e Brilliant Gold comuni per tutti e tre i modelli, si aggiungono la Brilliant Blue (per Reno10 e Reno10 Pro) e la Twilight Purple (per il solo Reno10 Pro+).

Ecco i prezzi di vendita per il mercato cinese:

OPPO Reno10 Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 329 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2799 yuan (circa 369 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 395 euro)

OPPO Reno10 Pro

Configurazione 16+256 GB al prezzo di 3499 yuan (circa 461 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 3899 yuan (circa 514 euro)

OPPO Reno10 Pro+

Configurazione 16+256 GB al prezzo di 3899 yuan (circa 514 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 4299 yuan (circa 566 euro)



Non sappiamo se e quando (eventualmente) questi smartphone verranno importati in Italia da OPPO: al momento, dalle nostre parti, siamo fermi alla serie Reno8. Torneremo sull’argomento nel momento in cui arrivassero comunicazioni ufficiali da parte del produttore cinese.

