Negli ultimi anni il panorama dei processori per dispositivi mobili è diventato sempre più dinamico grazie al tentativo di molti produttori di scalzare Qualcomm dalla vetta della categoria e i costanti avanzamenti tecnologici che ne sono derivati. In tal senso, tra le aziende in rampa di lancio annoveriamo MediaTek la quale sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama odierno. A giudicare dai recenti progressi dei propri processori, il colosso taiwanese sembra intenzionato ad accrescere la propria posizione nel mercato mobile e non e si starebbe muovendo per concretizzare tale ambizione.

Stando a quanto riportato dal portale DigiTimes, MediaTek avrebbe intenzione di lanciare sul mercato un processore di fascia alta per smartphone con GPU NVIDIA nel 2024. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

MediaTek e NVIDIA insieme per conquistare quote di mercato nel settore mobile e non solo

Ebbene, il produttore fa sul serio e, a detta del report, il processore in questione potrebbe trattarsi del Dimensity 9400; le motivazione dietro questo accordo dovrebbe stare nella volontà di migliorare drasticamente le prestazioni dei propri processori per quanto concerne la potenza da affidare agli algoritmi di intelligenza artificiale nonché incrementarne le capacità nel gaming.

Una mossa del genere non rappresenta una novità nel settore, basti pensare all’accordo, peraltro rinnovato recentemente, siglato da Samsung con AMD per la realizzazione di processori Exynos con GPU basata sull’architettura RDNA2 di AMD, concretizzata poi con l’Exynos 2300 presente sul Samsung Galaxy S22 dello scorso anno.

Peraltro, continua il report, le due aziende avrebbero intenzione di collaborare anche al di fuori del settore mobile nella realizzazione di chip destinati ai portatili con piattaforma Windows on ARM.

È soprattutto in questo ambito che MediaTek aspira a conquistare terreno visto la detenzione di solo il 20% delle quote di mercato attuali. Il motivo è presto detto: l’azienda concentra gran parte della propria produzione nella realizzazione di processori per Chromebook di fascia bassa mentre NVIDIA può già contare su alcuni chip basati su ARM con GPU GeForce e alcuni processori popolari ma datati quali il Tegra presente su Nintendo Switch.

Tuttavia, è in ambito mobile che le due aziende potrebbero rivelarsi complementari in quanto i chip NVIDIA non sono supportati ufficialmente da Android o Chrome OS, una carenza facilmente colmabile grazie all’esperienza di MediaTek nel settore.

Come accennato in apertura, le tempistiche nel presunto accordo stimano i primi mesi del 2024 come anno di debutto del processore che potrebbe smuovere lo status quo del settore. Vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori informazioni in merito.

