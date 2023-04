Samsung e AMD, tramite un comunicato stampa congiunto, hanno annunciato l’estensione dell’accordo strategico che porta le grafiche AMD Radeon sulle future piattaforme mobile Exynos.

L’accordo, in vigore dal 2019, è finora culminato nel lancio di Samsung Xclipse 920, la GPU basata su architettura AMD RDNA 2 che troviamo a bordo del SoC Exynos 2200 che anima i Samsung Galaxy S22 nelle loro varianti destinate al mercato europeo.

Si estende la partnership tra Samsung e AMD

Come anticipato in apertura, Samsung e AMD hanno annunciato oggi di aver firmato un’estensione sull’accordo pluriennale che lega le due aziende per portare le soluzioni grafiche AMD Radeon ad alte prestazioni e bassissimo consumo sulle prossime generazioni dei SoC Exynos.

L’obiettivo di Samsung è quello di continuare a realizzare delle piattaforme mobili che possano offrire ai propri utenti un’esperienza, in termini di grafica, a livello delle console, mantenendo bassi i consumi energetici.

I prossimi SoC Exynos potrebbero così offrire prestazioni di assoluto rilievo e dovrebbero garantire un’esperienza di gioco piuttosto coinvolgente senza prosciugare la batteria dei dispositivi (smartphone o tablet che siano).

Sul prolungamento dell’accordo si è pronunciato Seogjun Lee, Vicepresidente Esecutivo della divisione “Application Processor (AP) Development” presso Samsung Electronics:



“Insieme ad AMD, Samsung ha rivoluzionato la grafica mobile, inclusa la nostra recente collaborazione che ha portato la funzionalità di ray tracing ai processori mobili per la prima volta nel settore. Attingendo al nostro know-how tecnologico nella progettazione di soluzioni a bassissimo consumo, continueremo a guidare l’innovazione continua nel segmento della grafica mobile.”

Anche David Wang, Vicepresidente Senior del “Radeon Technologies Group” di AMD ha commentato il prolungamento dell’accordo:.

“Siamo entusiasti che Samsung abbia scelto per altre generazioni la nostra grafica Radeon ad alte prestazioni leader del settore per dare una spinta alla prossima generazione di soluzioni Samsung Exynos. L’estensione del nostro lavoro con Samsung è una testimonianza della nostra forte partnership tecnologica e del nostro impegno per offrire le migliori esperienze possibili agli utenti del settore mobile.”