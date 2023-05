Se siete tra gli utenti che utilizzano Android Auto di frequente e avete notato dei problemi nella navigazione dell’applicazione, sappiate che non siete soli. Infatti, un bug che sembra essere diventato sempre più diffuso negli ultimi mesi sta rendendo quasi impossibile l’interazione con l’app.

Sebbene al momento non sembrano esserci soluzioni in arrivo nel breve (probabilmente il team di sviluppo sta cercando di capire l’origine del problema per poi risolverlo in un secondo momento), una buona notizia è data da un nuovo aggiornamento di Waze, l’app di navigazione alternativa a Google Maps e di proprietà della stessa Big G, che porta con sé nuove funzioni dedicate alla versione Coolwalk. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sia sul bug di Google Maps sia sulle novità dell’aggiornamento di Waze.

Google Maps fa i capricci con le app musicali su Android Auto

Come anticipato, Android Auto presenta un fastidioso bug che sta degradando in maniera significativa l’esperienza di utilizzo degli utenti. Il problema sembra essere causato dalla combinazione di Google Maps e delle applicazioni musicali, anche se il comportamento è quanto di più confuso possa esistere. A prima vista Android Auto si carica correttamente, ma dopo aver lanciato Google Maps e un’applicazione musicale, sia essa Spotify o un altro lettore audio compatibile, l’esperienza diventa lenta fino al punto in cui sembra bloccarsi.

Andando più nello specifico, il bug si verifica solo quando Google Maps è in funzione. Alcuni utenti spiegano di aver riscontrato occasionalmente il lag anche con Waze, quindi forse è in qualche modo legato alle app di navigazione o alla connessione GPS. Indipendentemente dall’applicazione che causa l’errore, Android Auto diventa impossibile da usare, poiché a volte impiega fino a diversi secondi per rispondere agli input.

Gli utenti che hanno riscontrato il problema affermano che tutte le app musicali sono interessate: oltre a Spotify, anche Musicolet e YouTube Music soffrono dello stesso problema. L’interruzione della riproduzione musicale in qualsiasi app audio in esecuzione ripristina Android Auto; questo potrebbe suggerire che sono le app audio a essere responsabili del bug, ma ancora una volta, il bug si verifica praticamente con qualsiasi lettore musicale finché Google Maps è in esecuzione.

Nonostante gli utenti abbiano provato di tutto, da singoli rimedi come la cancellazione della cache e dei dati alla reinstallazione di Android Auto, Spotify e Google Maps, il bug sembra resistere ad ogni soluzione. A distanza di diverse settimane il problema continua a infastidire gli utenti di Android Auto che non riescono a diagnosticare l’origine del malfunzionamento. Al momento, l’unica cosa che si può fare è aspettare che Google trovi una soluzione per risolvere il bug.

Un membro del team di Android Auto è intervenuto a gennaio nella pagina di supporto per chiedere ulteriori informazioni sul problema riscontrato, ma da allora non sono stati forniti ulteriori dettagli e aggiornamenti a riguardo. È del tutto lecito aspettarsi che sia in corso un’indagine per arrivare alla fonte del problema e alla sua successiva risoluzione, ma non ci sono conferme in merito.

Nonostante la comprensibile irritazione degli utenti, la buona notizia è che il bug non sembra essere collegato al rilascio di Coolwalk. Annunciato a gennaio, questo importante lifting di Android Auto è responsabile di alcuni bug piuttosto imbarazzanti, tra cui un problema di connessione in modalità wireless (che abbiamo segnalato proprio oggi) e l’impossibilità di utilizzare i comandi vocali con Waze. Google non ha ancora completato il rollout di Coolwalk a livello globale, presumibilmente perché sta lavorando per migliorare le prestazioni generali e l’affidabilità dell’aggiornamento.

Waze ottiene nuove funzioni su Android Auto

Spostiamo il focus proprio su Waze, una delle app di navigazione più utilizzate al mondo, che continua ad aggiornarsi sia per risolvere i bug di cui abbiamo parlato poco fa, sia per estendere le funzionalità dell’app stessa. In questo caso, sebbene l’app sia diventata compatibile con l’ultimo aggiornamento di Android Auto già da qualche settimana, l’ultimo aggiornamento 4.94.0.3 porta con sé novità specifiche per Coolwalk unitamente a ulteriori perfezionamenti che vanno a migliorare significativamente l’esperienza di utilizzo.

L’aggiornamento di Waze per Coolwalk prevede l’opzione di passare alla scheda secondaria nella dashboard. Questa funzione è stata aggiunta per permettere agli utenti di eseguire altre applicazioni sulla scheda principale, come ad esempio le app musicali, che potrebbero richiedere uno spazio aggiuntivo sullo schermo quando si carica una playlist o si sfoglia la coda dei brani. Grazie a questa opzione gli utenti possono dunque continuare ad utilizzare Waze sulla scheda secondaria senza rinunciare all’utilizzo delle altre applicazioni sulla scheda principale.

Il design di Coolwalk è suddiviso in più schede, che possono essere due o più a seconda delle app attive, della risoluzione dello schermo, del rapporto d’aspetto e della presenza di chiamate telefoniche in corso. Nella configurazione predefinita le app di navigazione, come Google Maps e Waze, vanno a collocarsi nella scheda più grande (quella più vicina al conducente), mentre le applicazioni secondarie utilizzano la scheda più piccola (quella sulla destra).

Tuttavia, questo nuovo aggiornamento di Waze consente all’app di navigazione di passare alla scheda più piccola quando un’altra applicazione non specifica per la navigazione utilizza il resto dello schermo. Ciò significa, ad esempio, che gli utenti possono ora eseguire altre app musicali sulla scheda principale senza dover rinunciare all’utilizzo di Waze sulla scheda secondaria.

Coolwalk è stato sviluppato per funzionare su schermi di tutte le dimensioni, risoluzioni e impostazioni DPI, tuttavia sono ancora presenti alcune limitazioni delle funzioni soprattutto perché alcune opzioni non possono essere attivate a causa del poco spazio disponibile sul display. Relativamente alle nuove funzioni, Google ha recentemente confermato che sta studiando un modo per abilitare la funzionalità meteo su tutti i dispositivi, in quanto i display verticali e orizzontali presentano alcune limitazioni dovute proprio alla forma del pannello. Al momento, però, non sono stati resi noti ulteriori dettagli in merito.

In ogni caso, l’aggiornamento 4.94.0.3 di Waze per Coolwalk è ancora in fase di rollout, quindi potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti al momento. Tuttavia, se non avete ricevuto l’aggiornamento, potete scaricare il programma di installazione APK stand-alone e aggiornare manualmente l’app (trovate la pagina di APK Mirror dedicata a questo indirizzo).

