Ci risiamo, torniamo a parlare di Android Auto e dei problemi che gli utenti riscontrano nell’utilizzo del servizio proposto da Google; di recente l’azienda, in occasione dell’annuale conferenza Google I/O, ha annunciato diverse novità in arrivo per il servizio in questione.

Nonostante gli annunci inerenti alle future implementazioni sulla piattaforma facciano sicuramente piacere agli utenti, nell’utilizzo quotidiano sono ancora molti i problemi che si manifestano; negli ultimi giorni infatti è emerso un nuovo problema sul web, confermato da diversi utenti che utilizzano Android Auto in modalità wireless. Vediamo di cosa si tratta.

Android Auto in modalità wireless sta creando disagi a diversi utenti

Come ben sapete, alcune vetture consentono l’utilizzo di Android Auto in modalità wireless, modalità che teoricamente risulta molto più comoda per gli utenti visto che elimina l’esigenza di utilizzare un cavo; spesso infatti trovare un cavo funzionante e supportato può rivelarsi un vero calvario e non sempre quelli ufficiali contenuti nelle confezioni degli smartphone risultano compatibili.

L’utilizzo in modalità wireless consente dunque non solo di non dover reperire un cavo idoneo, ma anche di eliminare l’ingombro che il cavo può arrecare all’utente mentre si trova alla guida.

Negli ultimi giorni sono apparse su Reddit le testimonianze di diversi utenti che lamentano una nuova problematica legata all’utilizzo di Android Auto in modalità wireless, nello specifico sembra che la connessione tra lo smartphone e la vettura vada a buon fine solo al primo avvio del veicolo, dopo che il motore è stato spento e il telefono è stato ricollegato alla stessa unità principale, Android Auto non si carica.

Nella maggior parte dei casi sembra che un riavvio dello smartphone riporti al corretto funzionamento di Android Auto, così come la disattivazione e successiva riattivazione del Bluetooth; il problema sembra manifestarsi maggiormente con gli smartphone Pixel, anche se in rete sono comunque reperibili testimonianze simili di utenti possessori di dispositivi Samsung, motivo per cui il problema non sembrerebbe collegato alla compatibilità con uno specifico modello di telefono.

L’azienda non ha ancora identificato il problema, chiedendo maggiori informazioni agli utenti che hanno evidenziato quanto accaduto sul forum di supporto di Android Auto; auspichiamo che Google possa quanto prima identificare la causa del malfunzionamento e rilasciare contestualmente un aggiornamento correttivo, così che gli utenti possano tornare ad utilizzare Android Auto in modalità wireless con tutte le comodità previste da questa modalità.

