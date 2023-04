Android Auto non rientra di certo tra i prodotti a cui Google dedica più attenzioni ma negli ultimi mesi la piattaforma è stata protagonista di diversi miglioramenti, a partire dall’introduzione della sua nuova interfaccia, nome in codice Coolwalk.

Da quando è arrivata la nuova interfaccia, gli utenti Android Auto hanno iniziato ad attendere che anche Waze la sfrutti al meglio, con un’apposita scheda per la modalità dashboard e finalmente pare che tale momento sia arrivato.

Ricordiamo che la dashboard di Android Auto consente agli utenti di visualizzare più app in scheda su quella che potrebbe essere considerata una sorta di schermata iniziale e se Google Maps ha potuto contare sul supporto a tale funzionalità sin dal rilascio di Coolwalk, le cose sono andate diversamente per Waze (sempre di proprietà del colosso di Mountain View).

Android Auto Coolwalk dà il benvenuto a Waze

Stando a quanto si apprende, con la sua nuova versione (ossia la v. 4.93.5.11) Waze utilizza la dashboard, con una visualizzazione semplificata della destinazione e del percorso affiancati ad altre applicazioni (solitamente una scheda multimediale e una sezione dinamica che appare e scompare a seconda delle esigenze).

Nessuna novità, invece, per la visualizzazione completa, che offre agli utenti tutto ciò a cui sono abituati usando Waze, come le opzioni di percorso, la ricerca di fermate aggiunte, il volume, ecc. La parte laterale presenta opzioni per la visualizzazione panoramica e un pulsante della posizione corrente (pare invece che non vi sia un apposito pulsante di segnalazione nella modalità dashboard.).

Come scaricare la nuova versione

La versione 4.93.5.11 di Waze per Android è già in fase di rilascio ma i più impazienti possono scaricare il relativo file APK e installarlo manualmente attraverso APK Mirror (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione è ovviamente disponibile anche sul Google Play Store e può essere scaricata sfruttando il seguente badge: