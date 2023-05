I prossimi mesi ci riserveranno diverse novità interessanti per quanto riguarda il mondo Android: da un lato abbiamo prodotti in rampa di lancio, come la serie OPPO Reno10, e già di fatto “confermati”, come Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, dall’altro indiscrezioni niente male su prodotti apparentemente distanti, come Xiaomi 14, OnePlus Fold e OnePlus Ace 2 Pro. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire le ultime su tutti questi smartphone Android in arrivo.

È questa la data di presentazione di Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5?

Partiamo da Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, che costituiranno la prossima generazione di smartphone pieghevoli del produttore. Ebbene, in queste ore è spuntato un nuovo report dalla Corea del Sud che avrebbe rivelato la data di presentazione dei due dispositivi, che coinciderebbe ovviamente con il prossimo evento Galaxy Unpacked.

In base a quanto riferito, la nuova gamma di pieghevoli sarà svelata il 26 luglio 2023 a Seul, con un paio di settimane di anticipo rispetto allo scorso anno (Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 vennero presentati il 10 agosto). Anche il lancio sul mercato, di conseguenza, dovrebbe essere anticipato rispetto ai predecessori. Forse Samsung vuole lasciare una distanza maggiore tra il suo evento e quello di Apple, che solitamente si tiene nel mese di settembre, o forse ha semplicemente deciso di modificare i suoi consueti piani.

Durante l’evento Galaxy Unpacked della prossima estate dovrebbero essere presentati alcuni altri prodotti, tra cui i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S9 e gli smartwatch Samsung Galaxy Watch6. Per conferme sulla data dell’evento ci toccherà attendere probabilmente ancora qualche settimana: continuate a seguirci per tenervi aggiornati.

Primi dettagli per Xiaomi 14 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono stati presentati in Cina lo scorso dicembre e sono arrivati in Italia solo alla fine di febbraio 2023, ma è già tempo di anticipazioni per la serie Xiaomi 14. Il prossimo flagship del produttore cinese potrà probabilmente contare sul chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e potrebbe arrivare con un po’ di anticipo.

Il prossimo chipset della casa californiana, già protagonista di indiscrezioni, sarà lanciato entro la fine dell’anno, magari già in autunno, e porterà con sé numerosi miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Secondo il “solito” Ice universe, lo Snapdragon 8 Gen 3 avrà la stessa ottima efficienza energetica generale dell’attuale generazione, offrirà una cache L3 superiore (10 MB anziché 8), una GPU Adreno 750 con performance “notevolmente migliorate” e una CPU 1+5+2. Ancora ignote le frequenze.

Qualcomm Snapdragon 8Gen3: CPU: 1+5+2 frequency is unknown, GPU: Adreno 750 performance has been greatly improved. L3 cache: 10MB

This generation will maintain the overall energy efficiency of 8Gen2 and will be a Excellent SoC — Ice universe (@UniverseIce) May 16, 2023

Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe trovare posto su tanti smartphone Android di fascia alta, tra cui Xiaomi 14, la serie Samsung Galaxy S24 (magari non ovunque) e Motorola Edge 50.

OnePlus Fold potrebbe “sdoppiarsi”, ed è in arrivo anche OnePlus Ace 2 Pro

Passiamo a OnePlus perché spuntano novità sul primo smartphone pieghevole della casa: stiamo parlando di OnePlus Fold, che secondo 91mobiles potrebbe condividere il design, il form factor e alcune specifiche con OPPO Find N3, che potrebbe vedere la luce con un po’ di anticipo rispetto al solito (OPPO Find N2 è stato presentato a dicembre) per dare battaglia ai pieghevoli Samsung.

OnePlus Fold dovrebbe offrire un design a libro simile a quello già proposto dalle precedenti generazioni OPPO, ma attenzione perché potrebbe esserci una sorta di colpo di scena. I rumor parlano del possibile arrivo di due smartphone pieghevoli, denominati OnePlus V Fold e OnePlus V Flip. La distinzione tra i due dovrebbe esservi chiara fin dai nomi: il primo dovrebbe essere un prodotto con form factor a libro (con schermo esterno e schermo pieghevole interno), il secondo un dispositivo a conchiglia simile a OPPO Find N2 Flip.

Per il momento le indiscrezioni sulle specifiche tecniche latitano un po’: a bordo potrebbero trovare posto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e uno schermo principale intorno agli 8 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz. Per dettagli più precisi dovremo attendere le prossime settimane.

Restiamo per un attimo in casa OnePlus perché c’è da dire qualcosa anche su OnePlus Ace 2 Pro, uno smartphone in arrivo entro il terzo trimestre del 2023 in Cina. Secondo le indiscrezioni lanciate su Weibo da Digital Chat Station, il dispositivo dovrebbe disporre del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e di un display 1,5K curvo, forse AMOLED, con cornici molto sottili. Al fianco del chipset potrebbero esserci fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, oltre che una ampia Vapor Chamber per il raffreddamento.

Lo smartphone potrebbe inoltre offrire una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP. La batteria potrebbe essere da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC a 100 W. Non sappiamo se OnePlus Ace 2 Pro vedrà la luce anche in Europa, ma nel caso lo farà sicuramente con un altro nome: OnePlus Ace 2 non è altro che OnePlus 11R, quindi potremmo vedere un OnePlus 11T? Lo scopriremo presto.

La serie OPPO Reno10 ha una data di uscita

Chiudiamo questa carrellata di indiscrezioni con la serie OPPO Reno10, attesa a maggio in Cina e a giugno in India. La gamma dovrebbe essere composta da tre dispositivi, OPPO Reno10, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10 Pro+, e un nuovo poster promozionale scovato su Weibo avrebbe già svelato la data di presentazione e parte del design. Come potete vedere nell’immagine qui sotto, che dovrebbe mostrare il flagship della serie, i nuovi smartphone dovrebbero arrivare il 24 maggio 2023 in almeno due colorazioni (Gold e Pink).

La stessa immagine sembra lasciar intravedere la dicitura “Powered by Marisilicon”, nonostante le ultime notizie poco positive per la divisione imaging. Il prodotto di punta della gamma in arrivo dovrebbe offrire display AMOLED da 6,74 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 12 GB di RAM, tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 8 e 64 MP, fotocamera anteriore da 32 MP e batteria da 4800 mAh. Nessuna indicazione per ora riguardo il lancio a livello globale.

Per saperne di più sui nuovi OPPO dovremo attendere solo qualche giorno: pronti a scoprire la serie OPPO Reno10?

