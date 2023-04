Il SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm ha portato un enorme incremento delle prestazioni e una migliore efficienza energetica ed è logico che il suo successore sarà ancora più ambizioso.

Un noto informatore rivela che la prossima generazione di chipset di punta di Qualcomm adotterà una nuova architettura della CPU, spingendo molto sulle velocità di clock.

Il SoC Snapdragon 8 Gen 3 spingerebbe il clock a 3,7 GHz

Stando a quanto riferito dal leaker Digital Chat Station, l’architettura del prossimo Snapdragon 8 Gen 3 includerebbe un core CPU primario Cortex-X4 con frequenza di clock a 3,7 GHz, cinque core ad alte prestazioni e due core per l’efficienza energetica.

L’informatore suggerisce che il numero di modello è SM8650 e la GPU si chiamerà Adreno 750, inoltre si aspetta che TSMC continui a produrre i chip passando dal nodo N4 al nodo N4P che è ancora basato su una tecnologia produttiva a 4 nm, ma con un leggero aumento in termini di efficienza.

Secondo quanto riportato TSMC non starebbe optando per il processo a 3 nm per il fatto che la tecnologia N4P è ancora valida e conveniente dal punto di vista del ciclo produttivo, poiché le fabbriche di Taiwan sono già pronte per iniziare la produzione di massa.

