Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi mesi, Samsung sarebbe intenzionata a riportare i chipset Exynos sui suoi smartphone di punta con la serie Galaxy S24. I nuovi modelli dovrebbero quindi montare a bordo il SoC Exynos 2400 in alcune regioni non americane, ma l’azienda coreana non ha ancora confermato queste voci.

A dare manforte a queste indiscrezioni ci pensa il leaker Tech_Reve, che sul suo profilo Twitter suggerisce che Samsung Galaxy S24 con processore Exynos 2400, attualmente in sviluppo, sarà disponibile nel mercato del sud-est asiatico e, di conseguenza e come abbiamo avuto modo di appurare in passato, anche nel mercato europeo.

Al contrario, i mercati americani riceveranno Samsung Galaxy S24 con il processore Snapdragon 8 Gen 3: tradizionalmente i processori di casa Qualcomm si sono presentati sempre migliori in termini di efficienza energetica e prestazioni GPU, portando spesso a discrepanze anche abbastanza notevoli tra i modelli nostrani e quelli d’oltreoceano.

Exynos 2400 potrebbe arrivare su tutta la gamma di Samsung Galaxy S24

In precedenza, i rumor suggerivano che solo il modello base di Samsung Galaxy S24 sarebbe stato dotato del chipset Exynos 2400 in alcune regioni, mentre i modelli più costosi, Plus e Ultra, sarebbero stati venduti solo con il chipset Snapdragon. Lo stesso leaker suggerisce però che non dovrebbe essere questo il caso, e tutta la gamma dei nuovi smartphone top di gamma arriverà con il chip proprietario nei mercati selezionati.

In passato Samsung ha ricevuto pesanti critiche per i suoi chipset Exynos, che si sono sempre presentati inferiori per prestazioni e durata della batteria rispetto alla controparte di Qualcomm. Con l’arrivo dei Samsung Galaxy S23, con a bordo il processore Snapdragon anche nel nostro Paese, abbiamo avuto modo di notare con mano la differenza, ottenendo degli smartphone ottimi anche dal punto di vista dell’autonomia.

L’azienda coreana sembra però aver continuato a sviluppare internamente i chipset proprietari, e secondo le voci l’Exynos 2400 dovrebbe rappresentare un significativo miglioramento rispetto ai modelli precedenti. Resta da vedere se Samsung confermerà queste voci, con la speranza che non ci siano differenze significative tra i modelli venduti nei diversi mercati.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: lo Snapdragon 8 Gen 2 cambia davvero tutto