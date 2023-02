La serie Xiaomi 13 è stata lanciata a livello globale soltanto ieri ma il mondo della tecnologia corre molto veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se qualcuno sia già proiettato verso la prossima serie top di gamma del colosso cinese: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi 14.

In particolare, ad occuparsi dei programmi di Xiaomi per la seconda parte del 2023 è stato il leaker WhyLab, che sul social cinese Weibo nelle scorse ore ha voluto fornire qualche anticipazione su ciò che dovremmo aspettarci dal produttore (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

La serie Xiaomi 14 potrebbe arrivare ad ottobre

A dire di WhyLab, nel 2023 non verrà lanciata la serie Xiaomi 13S e ciò confermerebbe le indiscrezioni secondo cui Qualcomm non avrebbe in programma di portare sul mercato una versione potenziata della sua attuale CPU top di gamma (ossia quella che avrebbe potuto essere chiamata Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2).

In sostanza, il prossimo processore di punta di Qualcomm dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il cui lancio potrebbe avere luogo già nel mese di ottobre e più o meno nello stesso periodo potrebbe arrivare la serie Xiaomi 14, che potrebbe avere così l’onore di fare esordire sul mercato tale nuova CPU top di gamma.

Rispetto alla precedente generazione, lanciata in Cina ad inizio dicembre, la serie Xiaomi 14 potrebbe fare il suo esordio sul mercato un mese prima.

Ovviamente al momento ci muoviamo nel campo delle supposizioni e non è possibile nemmeno parlare di probabili caratteristiche dei nuovi smartphone di Xiaomi (eccezion fatta per il processore).

I fan di Xiaomi hanno quindi tutto il tempo di dedicare le loro attenzioni alla serie Xiaomi 13, già arrivata in Italia sul sito ufficiale del produttore e pronta ad esordire su Amazon il 12 marzo (potete trovare tutte le informazioni nel nostro articolo dedicato).

