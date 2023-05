Sul finire dello scorso anno il gigante dormiente Huawei aveva presentato ed annunciato il lancio dell’ultima versione della sua interfaccia proprietaria EMUI 13, introducendo diverse novità rispetto all’esperienza offerta in passato, nonostante siano passati diversi mesi e ben pochi dispositivi abbiano ricevuto l’aggiornamento in questione, l’azienda ha ora avviato il rilascio di una nuova versione, esclusiva per il momento degli ultimi smartphone di punta Huawei P60 Pro e Mate X3.

Contestualmente la società ha rilasciato anche una roadmap dell’aggiornamento alla precedente versione, di modo che gli utenti possano sapere quanto devono aspettare prima di poter beneficiare delle novità a suo tempo introdotte; vediamo insieme cosa c’è di nuovo nell’ultima EMUI 13.1.

Huawei rilascia EMUI 13.1 per i suoi ultimi smartphone di fascia alta

Per quel che concerne gli attuali canoni estetici in ambito mobile, Huawei è sicuramente rimasta indietro, anche se in parte probabilmente entra anche in gioco il tentativo di mantenere un aspetto riconoscibile agli occhi degli utenti, almeno di quei pochi che sono disposti a soprassedere alla mancanza dei servizi Google nei mercati internazionali.

Ad ogni modo l’azienda ha comunque tentato di portare una ventata di aria fresca alla EMUI con l’ultima versione 13.1, anche se ricalca pesantemente quanto introdotto con HarmonyOS 3.1. L’azienda ha perfezionato il display con widget 3D, che si animano una volta spento lo schermo, per esempio l’AOD meteo 3D cambierà dinamicamente le animazioni e la grafica in base alle condizioni meteorologiche effettive della giornata.

Un’altra novità riguarda le possibilità di personalizzazione offerte alla schermata di blocco, maggiormente integrata anche con le animazioni, nonché una serie di miglioramenti per l’estetica delle icone. Infine sono stati apportati importanti cambiamenti nelle animazioni di sistema e nell’app della fotocamera.

Non ci sono al momento dettagli su eventuali altri dispositivi, oltre quelli già citati in apertura, che potranno beneficiare dell’aggiornamento EMUI 13.1, l’azienda è infatti ancora impegnata nel test e successivo rilascio della versione 13 dell’interfaccia proprietaria per i seguenti dispositivi:

Huawei Mate Xs 2

Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pro

Huawei P50

Huawei Nova 10

Huawei Nova 10 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Nova 9

Huawei Nova 10 SE

Huawei Nova 9 SE

Huawei Nova Y90

Gli smartphone sopra elencati dovranno quindi attendere parecchio prima di ricevere l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria, ma dovrebbero comunque poter beneficiare della EMUI 13 secondo le seguenti tempistiche:

Mate Xs 2, P50 Pocket, P50 Pro e P50 riceveranno EMUI 13 a partire da giugno 2023.

Nova 10 Pro, Nova 10 riceveranno EMUI 13 a luglio 2023.

Mate 40 Pro e Nova 10 SE riceveranno EMUI 13 a settembre 2023

Nova 9 riceverà EMUI 13 nell’ottobre 2023

Nova 9 SE e Nova Y90 riceveranno EMUI 13 a dicembre 2023

