Presso la Huawei Developer Conference 2022, il produttore cinese ha rivelato che la prossima major release del suo sistema operativo, HarmonyOS 4, non arriverà quest’anno. Durante l’evento è stato però annunciato l’arrivo di HarmonyOS 3.1: vediamo cosa sappiamo finora.

HarmonyOS 4 si farà attendere ancora un po’, ma arriva HarmonyOS 3.1

Huawei ha annunciato per bocca di He Gang, Huawei Consumer Business Group Chief Operating Officer, che HarmonyOS 4 sarà disponibile il prossimo anno. La rivelazione è arrivata durante il keynote della HDC 2022, l’importante evento partito proprio quest’oggi e dedicato agli sviluppatori. In base a quanto dichiarato, la nuova versione giocherà un ruolo importante per l’ecosistema HarmonyOS e otterrà circa 30.000 API per aiutare gli sviluppatori con le nuove funzionalità, ma purtroppo non è stato rivelato alcun ulteriore dettaglio.

Yu Chengdong, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha confermato la presenza del sistema operativo HarmonyOS a bordo di più di 320 milioni di dispositivi. In più, HarmonyOS Connect, il sistema di Huawei dedicato ai dispositivi di terze parti, ha raggiunto 250 milioni di installazioni, con un aumento del 212%.

Purtroppo dovremo forse attendere la Huawei Developer Conference 2023 per mettere le mani (o almeno gli occhi) su HarmonyOS 4, ma questo non significa che quest’oggi gli utenti se ne debbano uscire a “mani vuote”. Il produttore ha infatti annunciato l’arrivo di HarmonyOS 3.1: la versione early adopter supporta Harmony Developer Kit e l’SDK ha aggiornato ArkTS per lo sviluppo di applicazioni (sono più di 10.000 API ArkTS ad essere supportate). L’SDK è stato aggiornato e il sistema operativo viene lanciato con OperHarmony 3.2 e le API in versione 9.

Per ora non sono stati diffusi dettagli riguardanti nuove funzionalità, ma possiamo fornire una tabella di marcia. HarmonyOS 3.1 viene resa disponibile da questo mese in Developer Preview e sarà seguita dalle versioni beta entro il mese di gennaio 2023, mentre per la versione stabile sarà necessario attendere fino a marzo 2023. È dunque possibile che sarà la serie Huawei P60 a portarla al debutto, mentre la versione 4 potrebbe fare capolino insieme alla serie Mate 60 nella seconda metà dell’anno.

Cosa vi aspettate da Huawei con HarmonyOS 3.1 e HarmonyOS 4?

Leggi anche: Recensione Huawei P50 Pro