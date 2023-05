A distanza di poche ore dall’ultima volta, torniamo a parlare nuovamente del servizio VoLTE (Voice over LTE), ma questa volta non in relazione a due operatori virtuali come CoopVoce e Kena, bensì chiamando in causa un gigante del calibro di WINDTRE: l’operatore ha aggiornato la lista degli smartphone compatibili con il servizio e tutte le nuove aggiunte fanno capo ad un unico brand: OPPO.

VoLTE WINDTRE: 21 nuovi OPPO compatibili

L’aggiornamento di cui discorriamo in queste sede si pone sulla scia di quello di fine aprile, che aveva visto il servizio VoLTE di WINDTRE diventare pienamente e ufficialmente sfruttabile anche sugli smartphone della serie Pixel di Google; in quel caso, pur essendo i Pixel i veri protagonisti, erano stati aggiunti all’elenco anche alcuni modelli Samsung, Xiaomi e ZTE.

Questa volta, invece, parliamo di un aggiornamento praticamente “monomarca”: i nuovi smartphone compatibili con il servizio sono tutti a marchio OPPO. Alla data del 10 maggio 2023, dunque, sono compatibili con il VoLTE di WINDTRE anche: Oppo A15, Oppo A15s, Oppo A16, Oppo A16k, Oppo A54, Oppo A55, Oppo A74 5G, Oppo A76, Oppo A77, Oppo A93, Oppo A94, Oppo A95, Oppo A96, Oppo F17, Oppo Reno4 Lite, Oppo Reno5, Oppo Reno6 Z 5G, Oppo Reno7, Oppo Reno8 T, Oppo Reno9 5G, Oppo Reno9 Pro+ 5G.

Badate bene che, a dispetto degli aggiornamenti che vi abbiamo riportato negli ultimi due mesi, nel momento in cui si scrive WINDTRE non ha ancora provveduto alle segnalazioni del caso sul proprio sito ufficiale: la pagina del sito dell’operatore dedicata al VoLTE riporta ancora “marzo 2023” come data dell’ultimo aggiornamento.

Tutti gli smartphone compatibili col VoLTE WINDTRE (maggio 2023)

Per completezza, viene riportata qui di seguito la lista completa dei dispositivi — ci sono anche alcuni tablet — ufficialmente compatibili con il servizio VoLTE di WINDTRE alla data del 10 maggio 2023:

ALCATEL 1B (2022);

APPLE iPhone 11 (A2111);

APPLE iPhone 11 (A2221);

APPLE iPhone 11 (A2222);

APPLE iPhone 11 (A2223);

APPLE iPhone 11 Pro (A2160);

APPLE iPhone 11 Pro (A2215);

APPLE iPhone 11 Pro (A2216);

APPLE iPhone 11 Pro (A2217);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2161);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2218);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2219);

APPLE iPhone 11 Pro Max (A2220);

APPLE iPhone 12 (A2172);

APPLE iPhone 12 (A2402);

APPLE iPhone 12 (A2403);

APPLE iPhone 12 (A2404);

APPLE iPhone 12 mini (A2176);

APPLE iPhone 12 mini (A2398);

APPLE iPhone 12 mini (A2399);

APPLE iPhone 12 mini (A2400);

APPLE iPhone 12 Pro (A2341);

APPLE iPhone 12 Pro (A2406);

APPLE iPhone 12 Pro (A2407);

APPLE iPhone 12 Pro (A2408);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2342);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2410);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2411);

APPLE iPhone 12 Pro Max (A2412);

APPLE iPhone 13 (A2482);

APPLE iPhone 13 (A2631);

APPLE iPhone 13 (A2633);

APPLE iPhone 13 (A2634);

APPLE iPhone 13 (A2635);

APPLE iPhone 13 mini (A2481);

APPLE iPhone 13 mini (A2626);

APPLE iPhone 13 mini (A2628);

APPLE iPhone 13 mini (A2629);

APPLE iPhone 13 mini (A2630);

APPLE iPhone 13 Pro (A2483);

APPLE iPhone 13 Pro (A2636);

APPLE iPhone 13 Pro (A2638);

APPLE iPhone 13 Pro (A2639);

APPLE iPhone 13 Pro (A2640);

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2484);

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2641);

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2643);

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2644);

APPLE iPhone 13 Pro Max (A2645);

APPLE iPhone 14 (A2649);

APPLE iPhone 14 (A2881);

APPLE iPhone 14 (A2882);

APPLE iPhone 14 (A2883);

APPLE iPhone 14 (A2884);

APPLE iPhone 14 Plus (A2632);

APPLE iPhone 14 Plus (A2885);

APPLE iPhone 14 Plus (A2886);

APPLE iPhone 14 Plus (A2887);

APPLE iPhone 14 Plus (A2888);

APPLE iPhone 14 Pro (A2650);

APPLE iPhone 14 Pro (A2889);

APPLE iPhone 14 Pro (A2890);

APPLE iPhone 14 Pro (A2891);

APPLE iPhone 14 Pro (A2892);

APPLE iPhone 14 Pro Max (A2651);

APPLE iPhone 14 Pro Max (A2893);

APPLE iPhone 14 Pro Max (A2894);

APPLE iPhone 14 Pro Max (A2895);

APPLE iPhone 14 Pro Max (A2896);

APPLE iPhone 6S (A1633);

APPLE iPhone 6S (A1688);

APPLE iPhone 6S (A1691);

APPLE iPhone 6S (A1700);

APPLE iPhone 6S Plus (A1634);

APPLE iPhone 6S Plus (A1687);

APPLE iPhone 6S Plus (A1690);

APPLE iPhone 6S Plus (A1699);

APPLE iPhone 7 (A1660);

APPLE iPhone 7 (A1778);

APPLE iPhone 7 (A1779);

APPLE iPhone 7 (A1780);

APPLE iPhone 7 (A1853);

APPLE iPhone 7 (A1866);

APPLE iPhone 7 Plus (A1661);

APPLE iPhone 7 Plus (A1784);

APPLE iPhone 7 Plus (A1785);

APPLE iPhone 7 Plus (A1786);

APPLE iPhone 7 Plus (A1854);

APPLE iPhone 7 Plus (A1867);

APPLE iPhone 8 (A1863);

APPLE iPhone 8 (A1905);

APPLE iPhone 8 (A1906);

APPLE iPhone 8 (A1907);

APPLE iPhone 8 Plus (A1864);

APPLE iPhone 8 Plus (A1897);

APPLE iPhone 8 Plus (A1898);

APPLE iPhone 8 Plus (A1899);

APPLE iPhone SE (A1662);

APPLE iPhone SE (A1723);

APPLE iPhone SE (A1724);

APPLE iPhone SE 2020 (A2275);

APPLE iPhone SE 2020 (A2296);

APPLE iPhone SE 2020 (A2297);

APPLE iPhone SE 2020 (A2298);

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2595)

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2782);

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2783);

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2784);

APPLE iPhone SE 3rd edition (A2785);

APPLE iPhone X (A1865);

APPLE iPhone X (A1901);

APPLE iPhone X (A1902);

APPLE iPhone X (A1903);

APPLE iPhone XR (A1984);

APPLE iPhone XR (A2105);

APPLE iPhone XR (A2106);

APPLE iPhone XR (A2107);

APPLE iPhone XR (A2108);

APPLE iPhone XS (A1920);

APPLE iPhone XS (A2097);

APPLE iPhone XS (A2098);

APPLE iPhone XS (A2099);

APPLE iPhone XS (A2100);

APPLE iPhone XS MAX (A1921);

APPLE iPhone XS MAX (A2101);

APPLE iPhone XS MAX (A2102);

APPLE iPhone XS MAX (A2103);

APPLE iPhone XS MAX (A2104);

ASUS ROG Phone (ZS600KL);

ASUS ROG Phone 2 (ZS660KL);

ASUS ROG Phone 2 Elite (ZS660KL);

ASUS ROG Phone 2 Ultimate (ZS660KL);

ASUS ROG Phone 3 (ZS661KS);

ASUS ROG Phone 5 (ZS673KS);

ASUS ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS);

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL);

ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL);

ASUS Zenfone 6 (ZS630KL);

ASUS Zenfone 6 Pro (ZS630KL);

ASUS ZenFone 7 5G (ZS670KS);

ASUS ZenFone 7 Pro 5G (ZS672KS);

ASUS Zenfone 8 (ZS590KS);

ASUS Zenfone 8 Flip (ZS672KS);

GOOGLE Pixel 4a;

GOOGLE Pixel 4a 5G;

GOOGLE Pixel 5;

GOOGLE Pixel 5a;

GOOGLE Pixel 6;

GOOGLE Pixel 6 Pro;

GOOGLE Pixel 6a;

GOOGLE Pixel 7;

GOOGLE Pixel 7 Pro;

HONOR 50 5G (NTH-NX9);

HONOR 50 Lite (NTN-LX1);

HONOR 70 (FNE-NX9);

HONOR Magic4 Lite 5G (ANY-NX1);

HONOR Magic4 Pro 5G (LGE-NX9);

HONOR Magic5 Lite 5G (RMO-N21);

HONOR X6 (VNE-LX1);

HONOR X7 (CMA-LX1);

HONOR X8 (TFY-LX1);

HONOR X8 5G (VNE-N41);

HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L09);

HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L29);

HUAWEI Mate 20 Lite (SNE-LX1);

HUAWEI MATE 40 Pro (NOH-NX9);

HUAWEI Nova 9 (NAM-LX9);

HUAWEI Nova 9 SE (JLN-LX1);

HUAWEI P Smart 2019 (POT-LX1);

HUAWEI P Smart 2021 (PPA-LX2);

HUAWEI P smart Z (STK-LX1);

HUAWEI P20 (EML-L09);

HUAWEI P20 Lite (ANE-LX1);

HUAWEI P20 Pro (CLT-L09);

HUAWEI P30 (ELE-L29);

HUAWEI P30 lite (MAR-LX1A);

HUAWEI P30 lite (MAR-LX2B) new edition;

HUAWEI P30 lite (MAR-LX3B);

HUAWEI P30 Pro (VOG-L29);

HUAWEI P40 5G (ANA-NX9);

HUAWEI P40 Lite (JNY-LX1);

HUAWEI P40 Pro 5G (ELS-NX9);

HUAWEI P40 Pro+ 5G (ELS-N39);

MOTOROLA edge 20 (XT2143-1);

MOTOROLA edge 20 Lite (XT2139-2);

MOTOROLA edge 30 Neo (XT2245-1);

MOTOROLA edge 5G (XT2063-3);

MOTOROLA edge Plus 5G (XT2061-3);

MOTOROLA moto e32 (XT2227-2);

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-1);

MOTOROLA moto e6s 2020 (XT2053-6);

MOTOROLA moto e7 (XT2095-2);

MOTOROLA moto e7 Plus (XT2081-2);

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-2);

MOTOROLA moto e7 power (XT2097-6);

MOTOROLA moto e7i power (XT2097-13);

MOTOROLA moto g 5G (XT2113-3);

MOTOROLA moto g 5G Plus (XT2075-3;

MOTOROLA moto g Power (XT2041-1);

MOTOROLA moto g Power (XT2041-3);

MOTOROLA moto g pro (XT2043-7);

MOTOROLA moto g10 (XT2127-2);

MOTOROLA moto g13 (XT2331-2);

MOTOROLA moto g20 (XT2128-2);

MOTOROLA moto g22 (XT2231-2);

MOTOROLA moto g30 (XT2129-2);

MOTOROLA moto g40 (XT2133-2);

MOTOROLA moto g50 (XT2137-1);

MOTOROLA moto g53 5G (XT2335-2);

MOTOROLA moto g100;

MOTOROLA moto g8 (XT2045-2);

MOTOROLA moto g8 Plus (XT2019-1);

MOTOROLA moto g8 Power Lite (XT2055-1);

MOTOROLA moto g9 Play (XT2083-3);

MOTOROLA moto g9 plus (XT2087-2);

MOTOROLA moto g9 power (XT2091-3);

MOTOROLA one vision (XT1970-3);

MOTOROLA one zoom (XT2010-1);

MOTOROLA razr 5G (XT2071-4);

MOTOROLA razr 5G 2022 (XT2251-1);

NOKIA G11 (TA-1401);

NOKIA G21 (TA-1418);

NOTHING Phone (1);

ONEPLUS Nord 2T 5G (CPH2399);

OPPO A15 (CPH2185);

OPPO A15s (CPH2179);

OPPO A16 (CPH2269);

OPPO A16k (CPH2349);

OPPO A16s (CPH2271);

OPPO A17 (CPH2477);

OPPO A31 (CPH2015);

OPPO A5 2020 (CPH1943);

OPPO A53 (CPH2127);

OPPO A53s (CPH2135);

OPPO A54 5G (CPH2195);

OPPO A54s (CPH2273);

OPPO A54 (CPH2239);

OPPO A55 (CPH2325);

OPPO A57 (CPH2387);

OPPO A57s (CPH2385);

OPPO A72 (CPH2067);

OPPO A73 5G (CPH2161);

OPPO A74 5G (CPH2197);

OPPO A76 (CPH2375);

OPPO A77 (CPH2385);

OPPO A77 5G (CPH2339);

OPPO A9 2020 (CPH1941);

OPPO A91 (CPH2021);

OPPO A92 (CPH2059);

OPPO A93 (CPH2121);

OPPO A94 (CPH2205);

OPPO A94 5G (CPH2211);

OPPO A95 (CPH2365);

OPPO A96 (CPH2333);

OPPO F17 (CPH2095);

OPPO F19 (CPH2219);

OPPO Find X2 Lite 5G (CPH2005);

OPPO Find X2 Neo 5G (CPH2009);

OPPO Find X3 Lite (CPH2145);

OPPO Find X3 Neo 5G (CPH2207);

OPPO Find X3 Pro (CPH2173);

OPPO Find X5 (CPH2307);

OPPO Find X5 Lite (CPH2371);

OPPO Find X5 Pro (CPH2305);

OPPO Reno4 (CPH2091);

OPPO Reno4 Pro 5G (CPH2089);

OPPO Reno4 Z 5G (CPH2065);

OPPO Reno4 Lite (CPH2125);

OPPO Reno5 (CPH2159);

OPPO Reno6 (CPH2251);

OPPO Reno6 Pro (CPH2247);

OPPO Reno6 Z 5G (CPH2237);

OPPO Reno7 (CPH2363);

OPPO Reno8 T (CPH2481);

OPPO Reno8 5G (CPH2359);

OPPO Reno8 Lite 5G (CPH2343);

OPPO Reno8 Pro 5G (CPH2357);

OPPO Reno9 5G (PHM110);

OPPO Reno9 Pro+ 5G (PGW110);

OPPO RX17 Neo (CPH1893);

REALME C25Y (RMX3289);

SAMSUNG Galaxy J3 2017 Duos (J330F/DS);

SAMSUNG Galaxy J6+ Duos (J610FN/DS);

SAMSUNG Galaxy J7 2016 (J710FN);

SAMSUNG Galaxy J7 2017 Duos (J730F/DS);

SAMSUNG Galaxy M23 (M236B/DS);

SAMSUNG Galaxy A02s (A025G/DSN);

SAMSUNG Galaxy A03 (A035G/DSN);

SAMSUNG Galaxy A04s (A047F/DSN);

SAMSUNG Galaxy A5 2017 (A520F);

SAMSUNG Galaxy A14 LTE (A145R/DSN);

SAMSUNG Galaxy A14 5G (A146P/DSN);

SAMSUNG Galaxy A34 5G (A346B/DSN);

SAMSUNG Galaxy A54 5G (A546B/DSN);

SAMSUNG Galaxy Note 10+ 5G (N976B);

SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G (N986B/DS);

SAMSUNG Galaxy S8 (G950F);

SAMSUNG Galaxy S8+ (G955F);

SAMSUNG Galaxy S8+ Duos (G955FD);

SAMSUNG Galaxy S9 (G960F);

SAMSUNG Galaxy S9 (G960F/DS);

SAMSUNG Galaxy S9+ (G965F);

SAMSUNG Galaxy S9+ (G965F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10 (G973F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10 5G (G977B);

SAMSUNG Galaxy S10 Lite (G770F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10+ (G975F/DS);

SAMSUNG Galaxy S10e (G970F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 (G980F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 5G (G981B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE (G780G/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 FE 5G (G781B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G (G988B/DS);

SAMSUNG Galaxy S20+ (G985F/DS);

SAMSUNG Galaxy S20+ 5G (G986B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 5G (G991B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 5G FE (G990B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 5G FE NV (G990B2/DS);

SAMSUNG Galaxy S21 Ultra 5G (G998B/DS);

SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (G996B/DS);

SAMSUNG Galaxy S22 5G (S901B/DS);

SAMSUNG Galaxy S22+ 5G (S906B/DS);

SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G (S908B/DS);

SAMSUNG Galaxy S23 5G (S911B/DS);

SAMSUNG Galaxy S23+ 5G (S916B/DS);

SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 5G (S918B/DS);

SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite T225;

SAMSUNG Galaxy Tab A8 (SM-X205);

SAMSUNG Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B;

SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 5G T736B;

SAMSUNG Galaxy Tab S8 (SM-X706B);

SAMSUNG Galaxy Tab S8 Ultra 5G X906B;

SAMSUNG Galaxy Tab S8+ 5G X806B;

SAMSUNG Galaxy Xcover 4 (G390F);

SAMSUNG Galaxy Xcover 4s (G398FN/DS);

SAMSUNG Galaxy Xcover 5 (G525F/DS);

SAMSUNG Galaxy Xcover Pro (G715FN/DS);

SAMSUNG Galaxy Xcover6 Pro 5G G736B/DS;

SAMSUNG Galaxy Z Flip (F700F/DS);

SAMSUNG Galaxy Z Flip 5G (F707B);

SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G (F711B/DS);

SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G (F721B/DS);

SAMSUNG Galaxy Z Fold2 5G (F916B);

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G (F926B/DS);

SAMSUNG Galaxy Z Fold3 5G F926B;

SAMSUNG Galaxy Z Fold4 5G (F936B/DS);

TCL 20L+ (T775H);

TCL 30 SE (6165H1);

TCL T306 (6102H);

TCL 403 (T431D);

TCL 406 (T506K);

Vivo V23 5G (V2102);

Vivo Y21 (V2111);

Vivo Y33s (V2109);

Vivo Y55 5G (V2127);

Vivo Y72 5G (V2041);

Vivo Y76 5G (V2124);

XIAOMI 11 Lite 5G NE (21061119DG);

XIAOMI 11T (21081111RG);

XIAOMI 11T Pro (2107113SG);

XIAOMI 12 (2201123G);

XIAOMI 12 Lite (2203129G);

XIAOMI 12 Pro (2201122G);

XIAOMI 12T | 5G (22071212AG);

XIAOMI 12T Pro | 5G (22081212UG);

XIAOMI 13 (2211133G);

XIAOMI 13 Lite (2210129SG);

XIAOMI 13 Pro (2210132G);

XIAOMI Mi 10 | 5G (M2001J2G);

XIAOMI Mi 10 Lite | 5G (M2002J9G);

XIAOMI MI 10 Pro 5G (M2001J1G);

XIAOMI Mi 10T | 5G (M2007J3SY);

XIAOMI Mi 10T Lite | 5G (M2007J17G);

XIAOMI Mi 10T Pro | 5G (M2007J3SG);

XIAOMI Mi 11 (M2011K2G);

XIAOMI Mi 11 Lite (M2101K9AG);

XIAOMI Mi 11 Lite 5G (M2101K9G);

XIAOMI Mi 11i (M2012K11G);

XIAOMI Mi Note 10 (M1910F4G);

XIAOMI Poco F3 5G (M2012K11AG);

XIAOMI Poco X3 NFC (M2007J20CG);

XIAOMI Redmi 9 (M2004J19AG);

XIAOMI Redmi 9A (M2006C3LG);

XIAOMI Redmi 9AT (M2006C3LVG);

XIAOMI Redmi 9C (M2006C3MG);

XIAOMI Redmi 9T (M2010J19SG);

XIAOMI Redmi 9T (M2010J19SY);

XIAOMI Redmi 10 (2109119DG);

XIAOMI Redmi 10 5G (22041219NY);

XIAOMI Redmi 10 2022 (22011119UY);

XIAOMI Redmi 10C (220333QNY);

XIAOMI Redmi A1 (220733SG);

XIAOMI Redmi A2 (23028RN4DG);

XIAOMI Redmi Note 8 Pro (M1906G7G);

XIAOMI Redmi Note 8T (M1908C3XG);

XIAOMI Redmi Note 9 (M2003J15SG);

XIAOMI Redmi Note 9 Pro (M2003J6B2G) XIAOMI;

XIAOMI Redmi Note 10 (M2101K7AG);

XIAOMI Redmi Note 10 5G (M2103K19G);

XIAOMI Redmi Note 10 Pro (M2101K6G);

XIAOMI Redmi Note 10S (M2101K7BNY);

XIAOMI Redmi Note 11 (2201117TG);

XIAOMI Redmi Note 11 (2201117TY) XIAOMI;

Redmi Note 11 Pro 5G (2201116SG) XIAOMI;

XIAOMI Redmi Note 12 5G (22111317G) XIAOMI;

Redmi Note 12 Pro 5G (22101316G);

ZTE Blade 10 Smart;

ZTE Blade A5 2019;

ZTE Blade A5 2020;

ZTE Blade A51;

ZTE Blade A52;

ZTE Blade A72;

ZTE Blade A72 5G;

ZTE Blade A72s.

Naturalmente, la mancata presenza del vostro dispositivo in questo elenco non esclude categoricamente la possibilità di sfruttare comunque il servizio.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

