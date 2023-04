I vari operatori telefonici continuano a lavorare all’ampliamento degli elenchi degli smartphone supportati dalle rispettive reti VoLTE e anche il team di WINDTRE, ovviamente, di tanto in tanto aggiunge dei nuovi device.

Ricordiamo che con il termine VoLTE (acronimo di Voice over LTE) si identifica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche usando la rete 4G (con un deciso miglioramento in termini di qualità) e, allo stesso tempo, di usare lo smartphone per usufruire dei vari servizi Web.

I nuovi smartphone supportati dal VoLTE di WINDTRE

Nelle scorse ore WINDTRE ha aggiornato l’elenco dei telefoni supportati per aggiungere tutti i più recenti modelli di Google, oltre ad alcuni smartphone di Samsung, Redmi e ZTE.

Questi sono i nuovi modelli supportati:

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Samsung Galaxy A5 2017 (A520F)

Samsung Galaxy J3 2017 Duos (J330F/DS)

Samsung Galaxy J6+ Duos (J610FN/DS)

Samsung Galaxy J7 2016 (J710FN)

Samsung Galaxy J7 2017 Duos (J730F/DS)

Samsung Galaxy M23 (M236B/DS)

Samsung Galaxy Note 10+ 5G (N976B)

Samsung Galaxy S10 5G (G977B)

Redmi A2 (23028RN4DG)

ZTE Blade A72s

A proposito della tecnologia VoLTE, il team di WINDTRE ricorda che “Il servizio è disponibile per tutti i clienti Privati e Professionisti che hanno attiva un’offerta prepagata Mobile Voce e Internet e non abbiano attivi i seguenti servizi: autoricarica, VPN (Jambala) e Dual SIM” e che “Il VoLTE, per chi è previsto, è incluso gratuitamente nelle offerte dedicate ai clienti Privati e Professionisti“.

Oltre all’utilizzo di uno smartphone compatibile, per sfruttare il VoLTE di WINDTRE è necessario avere la relativa opzione abilitata nelle impostazioni del telefono e trovarsi sotto copertura 4G.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

