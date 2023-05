Android Auto rappresenta uno strumento estremamente utile per migliorare la sicurezza alla guida, tuttavia da qualche tempo a questa parte tale utilità è in parte inficiata dal malfunzionamento della funzione di messaggistica integrata con Telegram. Il team di Google è a conoscenza del bug, sta lavorando per risolverlo e ha chiesto il prezioso contributo degli utenti per raccogliere tutte le informazioni del caso.

Android Auto e il rapporto non idilliaco con Telegram: Google indaga

Lo sappiamo: come noi, anche voi state aspettando con impazienza l’inizio del Google I/O 2023 e tutti gli annunci che arriveranno. In attesa dell’inizio dell’evento, comunque, c’è un altro motivo valido per parlare del colosso di Mountain View: uno dei suoi servizi più importanti, Android Auto, sta avendo dei seri problemi di funzionamento che Big G ha esigenza di risolvere il prima possibile.

La funzione di messaggistica di Android Auto può risultare decisiva in tema di sicurezza alla guida, in quanto elimina la necessità per l’utente di toccare lo schermo dello smartphone o della dashboard e fa passare il tutto attraverso Google Assistant: l’assistente virtuale di Big G è disponibile nel servizio tramite l’app Google e assolve al compito di leggere i messaggi in entrata e di inviare quelli dettati dall’utente.

Da qualche mese a questa parte, però, parecchi utenti si sono trovati a fare i conti con un bug che impedisce di sfruttare la funzione in discorso con Telegram. Ogni tentativo di invio tramite il popolare servizio di messaggistica istantanea si traduce infatti in un messaggio di errore: Google Assistant si scusa con l’utente e asserisce di non essere ancora in grado di inviare messaggi tramite Telegram. Tale risposta sembra suggerire qualche problema di compatibilità, tuttavia l’invio di messaggi Telegram tramite i comandi vocali di Google Assistant è possibile già da diverso tempo. Insomma, il bug potrebbe essere figlio di un aggiornamento più recente.

La questione è puntualmente spuntata sul forum di supporto ufficiale di Google, dove un membro del team di Android Auto ha confermato che il produttore è a conoscenza del problema e sta lavorando per risolverlo.

Google chiede l’aiuto degli utenti

Al fine di indagare a fondo il problema e lavorare al fix necessario, il team di Android Auto ha chiesto agli utenti interessati di fornire dei bug report con maggiori dettagli, tra cui: produttore e modello di auto/dispositivo; produttore e modello di smartphone; tipo di connessione (cablata o wireless); versione di: Android, app Android Auto, Google Play Services, app Telegram; log.

Va detto che tale ultimo aggiornamento risale al mese di marzo 2023, dopodiché il team di Android Auto non si è più fatto sentire. Insomma, allo stato attuale sappiamo soltanto che Google è a conoscenza del problema e che sta lavorando per risolverlo, tuttavia non è dato sapere quando il fix verrà effettivamente rilasciato. La buona notizia è che il bug non sembra in alcun modo collegato al rilascio della versione Coolwalk di Android Auto.

Volete dare anche voi una mano a Google per risolvere la questione? Ecco il link al thread dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Sbarazzatevi dei cavi per Android Auto: calo di prezzo permanente per AAWireless