Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di AAWireless, un adattatore che consente di utilizzare Android Auto in modalità wireless, liberandovi così dalla necessità di dovere collegare lo smartphone via cavo all’infotainment della vostra automobile.

L’adattatore, lanciato di recente, è stato ben accolto dalla critica (anche da parte nostra) per la sua facilità d’uso e la sua affidabilità. Nelle ultime ore, il sito ufficiale ha deciso di abbassare il prezzo di listino del dongle, proponendolo ora ad un prezzo più basso di 10 euro rispetto al prezzo di listino scelto inizialmente dal produttore. Scopriamo tutti i dettagli.

AAWireless: cala di prezzo di listino ufficiale

L’adattatore AAWireless è compatibile con la maggior parte dei sistemi audio delle auto che supportano Android Auto e consente di utilizzare tutte le funzioni di Android Auto, come la navigazione, la riproduzione musicale e gli assistenti vocali ma in modalità wireless, ovvero senza l’impiccio dei cavi (sfruttando quella gran bella invenzione che è Android Auto wireless).

Inoltre, l’adattatore è facile da configurare e non richiede l’installazione di alcuna applicazione aggiuntiva. In generale, se la vostra vettura funziona con Android Auto in versione cablata, allora dovrebbe funzionare anche con AAWireless (a questo indirizzo è possibile consultare la lista completa e sempre aggiornata delle auto e sistemi di infotainment compatibili).

Dopo essere stato in sconto all’inizio del mese, questo adattatore torna ora ad essere molto interessante grazie al taglio di prezzo permanente adottato sullo shop ufficiale del produttore che lo propone adesso al prezzo di 79,99 euro al posto degli 89,99 euro richiesti inizialmente dal listino ufficiale, con un taglio pari a 10 euro.

Acquista AAWireless sullo store ufficiale

Questo calo di prezzo si può rivelare piuttosto interessante soprattutto per quegli automobilisti che utilizzano spesso Android Auto ma vorrebbero godere della comodità di utilizzarlo senza dover collegare il telefono al sistema audio dell’auto tramite cavo; l’adattatore AAWireless è la soluzione più conveniente e affidabile per tutti loro. Per maggiori informazioni, potete consultare la nostra recensione del dongle: Rendete Android Auto wireless con AAWireless

Potrebbero interessarti anche: L’app Headunit Reloaded Emulator HUR offre un infotainment con Android Auto e Android Auto 9.4 è ora disponibile per tutti