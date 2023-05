Ormai manca pochissimo, mercoledì 10 maggio avrà luogo l’annuale evento Google I/O durante il quale, oltre ad altri dispositivi e probabilmente diverse novità lato software, verrà presentato l’atteso nuovo smartphone di fascia media dell’azienda: Google Pixel 7a.

Negli ultimi giorni sono letteralmente piovute informazioni di ogni tipo sul dispositivo in questione, abbiamo infatti avuto modo di vedere il primo video hands on, il primo teardown che ci ha permesso di dare uno sguardo all’interno dello smartphone, ma anche un confronto con la fotocamera di uno dei due attuali modelli di punta, e abbiamo anche scoperto la presunta promozione disponibile al lancio di Pixel 7a.

Oggi grazie al leaker Ishan Agarwal e a PriceBaba possiamo dare uno sguardo più approfondito ad alcuni dettagli dello smartphone, grazie ad una serie di nuove immagini trapelate.

Nuove immagini dal vivo per Google Pixel 7a

C’è grande attesa per l’ormai imminente Google Pixel 7a che, secondo una serie di indiscrezioni, dovrebbe poter vantare diverse caratteristiche aggiuntive rispetto all’attuale modello Google Pixel 6a; secondo le ultime voci infatti queste dovrebbero essere le specifiche tecniche principali del prossimo dispositivo made by Google:

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 13

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, luminosità

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Sistema operativo: Android 13

Per quanto riguarda la scheda tecnica sappiamo ormai quasi tutto, ma anche dal punto di vista estetico abbiamo già avuto modo di scoprire diversi dettagli; Pixel 7a riprenderà quelle che sono le iconiche linee della gamma di smartphone prodotti da Google negli ultimi due anni, come possiamo vedere anche grazie alle nuove immagini diffuse.

Previous Next Fullscreen

Grazie alle immagini visibili nella galleria qui sopra, possiamo vedere un po’ più da vicino Google Pixel 7a, dando uno sguardo ravvicinato ad alcuni suoi dettagli estetici; nelle immagini possiamo notare innanzitutto una panoramica del pannello posteriore dello smartphone che, nella parte inferiore, presenta oltre ad una porta USB Type-C anche un sistema composto da due altoparlanti. Sul lato sinistro trova posto il carrellino per la SIM, mentre sul lato destro possiamo vedere i pulsanti dedicati all’accensione e alla regolazione del volume.

Insomma, sorprese dell’ultimo minuto a parte, dello smartphone in questione conosciamo ormai praticamente tutto, compreso il presunto prezzo di vendita europeo che dovrebbe aggirarsi intorno a 509 euro; non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire se le informazioni riportate sono corrette o meno.

