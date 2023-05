Google Pixel 7a si appresta a fare il suo debutto ufficiale il prossimo 10 maggio, in occasione del Google I/O 2023, ma questo non è esattamente un segreto, quello che invece forse ancora non sapete è che il nuovo medio di gamma del gigante californiano è già apparso in vendita online e, di conseguenza, era solo questione di tempo prima che qualche video hands on spuntasse in Rete: come previsto, un video di questo tipo è puntualmente arrivato e ci permette di vedere lo smartphone all’opera in anteprima.

Google Pixel 7a: manca solo l’ufficialità

Allo stato attuale, considerata la mole di informazioni trapelata, l’esistenza e il prossimo lancio sul mercato di Google Pixel 7a sono il proverbiale “segreto di Pulcinella”: già solo nelle scorse ore vi abbiamo segnalato il probabile prezzo europeo del dispositivo, nuovi render che ne illustrano ancora una volta il design e i primi annunci di vendita comparsi su eBay. Insomma, l’evento di Google rischia di trasformarsi in una pura e semplice formalità, al netto di alcune informazioni che ancora rimangono avvolte nel mistero, persino dopo la visione del video hands on di cui sopra.

L’autore del video mostra Google Pixel 7a nell’elegante colorazione Sky Blue — che verrà proposta anche per le Google Pixel Buds A-Series — e offre una panoramica completa dello smartphone corredata da interessanti prime impressioni. Come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto, il nuovo medio di gamma Made by Google sarà fedele al design language dei fratelli maggiori Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro; a detta dell’autore del video, la scelta di cui Google sui materiali sembra essere ricaduta sulla plastica sia per il retro del device, che offre sensazioni simili al predecessore Pixel 6a, che per la cornice laterale.

Nel corso del video, vengono mostrate le informazioni hardware di Google Pixel 7a tramite un’app apposita e da qui arrivano conferme, dettagli importanti e punti interrogativi. Procedendo con ordine, lo smartphone può contare su un display OLED prodotto da Samsung e avente una diagonale di 6,48 pollici, una risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Come mostrato nel video, le Impostazioni permettono di gestire la funzione Smooth Display, passando da 60 a 90 Hz: in sintesi, niente LTPO.

Guardando alle specifiche tecniche, Pixel 7a mette sul piatto un SoC Google Tensor G2 con CPU octa-core e GPU Mali-G710 e 8 GB di RAM LPDDR5 (Samsung), mentre la batteria da 4.300 mAh supporta la ricarica rapida — che non sembra spingersi oltre i tutt’altro che sorprendenti 18-20 W — e finalmente anche la ricarica wireless, sebbene appaia decisamente lenta.

Quanto alle prime impressioni dell’autore del video, non si può non segnalare una luminosità del display non eccezionale sotto la diretta luce del sole, ma la qualità del pannello viene comunque lodata e, trattandosi di un Pixel, questa potrebbe essere già una notizia. Il dispositivo mette a disposizione anche degli speaker stereo, che danno il meglio di sé attorno al 70% del volume, mentre spingendolo al massimo si assisterebbe ad un piccolo peggioramento qualitativo.

Al momento del test, Pixel 7a fa uso di Android 13 con patch di sicurezza aggiornate a marzo 2023, pertanto il video hands on non ci regala alcuna sorpresa a livello software, ma qui l’ultima parola spetterà chiaramente a Google: soltanto durante l’annuncio ne sapremo di più.

Il più grande punto interrogativo che rimane dopo questa prima prova attiene al comparto fotografico e il motivo è presto detto: l’app Fotocamera permette di scegliere tra i livelli di zoom 0,5x, 1x e 2x e l’app sulle informazioni hardware mostra tre fotocamere, tuttavia lo smartphone ne conta solo due sul retro e una anteriore. I leak parlano di una principale da 64 MP, una ultra-grandangolare e una anteriore da 13 MP, ma anche qui sarà Big G a fugare ogni dubbio.

Se volete vedere il video completo, lo trovate a questo link.

