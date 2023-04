Xiaomi è solitamente celere nel fornire aggiornamenti per i suoi dispositivi e l’annuncio di oggi non fa che confermare questa politica dell’azienda.

Il colosso cinese ha iniziato i test per l’aggiornamento Android 14 che dovrebbe portare molte nuove funzionalità sui suoi dispositivi.

Xiaomi inizia i test interni di Android 14 sui suoi dispositivi

Qualche giorno fa Xiaomi ha iniziato a testare internamente l’aggiornamento Android 14 su alcuni dei suoi dispositivi tra i quali Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro.

Questi test sono di fondamentale importanza per garantire che l’aggiornamento sia stabile e privo di bug al momento del rilasciato al pubblico, inoltre la società ha modo di adattare al meglio la sua interfaccia MIUI 14 alla nuova versione Android.

Si tratta di un’ottima notizia per gli utenti Xiaomi, in quanto Android 14 promette molte nuove funzionalità e miglioramenti rispetto ad Android 13, tra cui funzionalità avanzate per la privacy, una migliore gestione delle notifiche e compatibilità ottimizzata con i dispositivi pieghevoli.

Android 14 dovrebbe anche migliorare sensibilmente l’efficienza energetica e le prestazioni complessive, inoltre sarà anche molto più personalizzabile: la beta 1 ce ne dà un assaggio.

Al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale, d’altronde Android 14 verrà rilasciato da Google ad agosto. La tempistica dipenderà dai risultati della fase di test e dal dispositivo specifico.

