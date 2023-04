A poco meno di due settimane dall’inizio del Google I/O 2023, il colosso di Mountain View ha condiviso il programma di massima dell’annuale conferenza per gli sviluppatori.

All’interno della sezione “Watch” del sito della conferenza, è possibile consultare in anteprima ciò che vedremo quest’anno: ci saranno oltre 200 sessioni e tanto altro materiale didattico; nel seguito andremo ad analizzare il tutto più nel dettaglio.

Il Google I/O 2023 inizia a prendere forma

Come anticipato in apertura, da poche ore Google ha aggiornato il sito dedicato all’edizione 2023 del Google I/O, arricchendo la sezione “Watch” con il dettaglio delle sessioni, tra keynote, sessioni tecniche e workshop, che si terranno durante la conferenza che inizierà alle ore 19:00 (ore italiane) del 10 maggio 2023 allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View (anche se gli eventi saranno totalmente online, tranne per pochi fortunati).

Tutte le sessioni, che saranno oltre 200, saranno suddivise in keynote (16 sessioni), workshop (13 sessioni) e sessioni tecniche (tutte le altre). A livello organizzativo, le categorie protagoniste saranno quattro, introdotte così dalla stessa Google:

Mobile: “sviluppa per una vasta gamma di segmenti di pubblico e fattori di forma.”

“sviluppa per una vasta gamma di segmenti di pubblico e fattori di forma.” Web: “crea siti e app veloci e sicuri per il Web aperto.”

“crea siti e app veloci e sicuri per il Web aperto.” AI: “porta la potenza del machine learning nelle app e nei flussi di lavoro.”

“porta la potenza del machine learning nelle app e nei flussi di lavoro.” Cloud: “semplifica e scala lo sviluppo end-to-end.”

A livello di argomenti, invece, quelli che verranno trattati durante la conferenza saranno ben diciotto: Accessibilità, ADS (ovvero gli annunci pubblicitari), Intelligenza artificiale e Machine Learning, Android, AR e VR, Chrome OS, Cloud, Design, Firebase, Flutter, Google Assistant, Google Play, Internet of Things (IoT), Location/Maps, Open Source, Smart Home, Wear OS, e Web.

Manca ancora il calendario ufficiale

Sebbene manchino ancora gli orari precisi per l’inizio di ognuna delle sessioni, è scontato che ad aprire la conferenza ci sarà il classico keynote di apertura di Google (previsto proprio a partire dalle 19:00) che annuncerà tutto ciò che verrà fuori dall’edizione 2023 del Google I/O e, in base a ciò che sappiamo, presenterà alcuni nuovi prodotti:

“Sintonizzati per scoprire come stiamo portando avanti la nostra missione di organizzare le informazioni mondiali e renderle universalmente accessibili e utili.”

Terminato il keynote di apertura, avrà luogo il cosiddetto Developer keynote, descritto in questo modo:

“Scopri i prodotti, le soluzioni e la tecnologia per sviluppatori di Google e scopri cosa stiamo facendo per aiutarti a creare in modo più intelligente e spedire più velocemente.”

Al termine dei vari keynote ci sarà un’esperienza chiamata I/O Adventure Chat in cui gli utenti potranno ottenere supporto dagli insider e connettersi con gli sviluppatori sulle ultime tecnologie e prodotti tramite una chat dal vivo:

“I/O Adventure Chat ti consente di interagire con la comunità degli sviluppatori in un’impostazione di chat virtuale. Puoi anche entrare in contatto con i googler per porre domande e discutere gli ultimi annunci sui prodotti.”

Per maggiori informazioni e per scoprire un po’ più nel dettaglio tutte le sessioni previste al Google I/O 2023, vi rimandiamo al portale ufficiale della conferenza annuale per sviluppatori di Google e al post pubblicato sul blog degli sviluppatori Google.

Cosa vedremo al Google I/O 2023?

Senza dilungarci troppo analizzando tutte le sessioni una per una, proviamo a capire quali novità potrebbe svelare Google alla imminente conferenza annuale per gli sviluppatori.

Innanzitutto, durante il keynote di apertura, molto interesse verrà rivolto ai dispositivi hardware che il colosso di Mountain View porterà a breve sul mercato o anticiperà per un prossimo futuro. Tra questi, quelli praticamente certi (stando ai rumor) di arrivare a brevissimo sono Google Pixel 7a, Google Pixel Fold e Google Pixel Tablet; solo dopo le 19:00 del 10 maggio sapremo se Big G deciderà anche quest’anno di mostrare in anteprima i prossimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro (lo scorso anno vennero anticipati i Pixel 7, lato design e specifiche principali).

Al Google I/O 2023 si parlerà sicuramente di Android in tutte le sue sfaccettature: il focus principale sarà indubbiamente su Android 14; vista l’idea di Big G di rendere il mondo Android sempre un vero e proprio ecosistema (e qui rientriamo nel paradigma dell’internet-of-things), non mancheranno sicuramente novità riguardo Android Auto (o Android Automotive OS), Android TV, Chrome OS e Wear OS.

Gran parte della conferenza sarà poi incentrata sull’intelligenza artificiale, sempre più al centro di app e servizi di Google: Bard ne è un esempio ma non possiamo non pensare a Google Assistant e tutte le app (come Lens e Google Fotocamera) che sfruttano proprio IA e algoritmi di machine learning.

Poi si parlerà anche di Google Home, di dispositivi per la domotica, di app e progettazione di esse tenendo conto delle esigenze di tutte le tipologie di utenti (con chiaro riferimento alle tematiche legate all’accessibilità), di Material Design, di Google Chrome, dei servizi collegati a Google Play, di servizi come Google Pay e Google Wallet.

Insomma, la carne al fuoco è tantissima. Non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento o, meglio ancora, l’inizio della conferenza per evitare di spoilerarsi tutto. Il countdown verso il Google I/O 2023 è già partito: mancano meno di tredici giorni.

