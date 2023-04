Oggi parliamo di due dispositivi che di certo non stanno monopolizzando l’attenzione della community, ma comunque qualche indiscrezione sul loro conto è trapelata; secondo le ultime voci infatti, POCO F5 e POCO F5 Pro altri non sarebbero se non Redmi Note 12 Turbo e Redmi K60, battezzati con nomi diversi in vista della commercializzazione sui mercati globali. Oggi grazie a quanto diffuso su Twitter, possiamo farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le configurazioni e i tagli di memoria degli smartphone in questione.

POCO F5 e POCO F5 Pro sarebbero prossimi al debutto

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, la prossima serie POCO F5 sarebbe in arrivo a breve, entro la fine del mese corrente o, al più tardi, a maggio; su Twitter sono state diffuse quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili per l’acquisto dei due dispositivi e i relativi tagli di memoria:

POCO F5 dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni blu, nero e bianco , con tagli di memoria RAM LPDDR5 da 8 GB e 12 GB , mentre per l’ archiviazione interna si parla di 256 GB UFS 3.1

, con tagli di memoria , mentre per l’ POCO F5 Pro dovrebbe invece essere disponibile esclusivamente nelle colorazioni bianco e nero, con le medesime configurazioni per quanto riguarda RAM e memoria interna

I due dispositivi dovrebbero essere entrambi dotati di display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il modello base avrebbe una risoluzione FullHD+, mentre il Pro potrebbe vantare un pannello QHD+ con sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato. Per quanto riguarda i processori POCO F5 dovrebbe montare lo Snapdragon 7+ Gen 2, mentre POCO F5 Pro lo Snapdragon 8+ Gen 1.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh sul primo e 5.500 mAh sul secondo, entrambi con supporto per la ricarica rapida da 67 W; il comparto fotografico di entrambi gli smartphone dovrebbe essere composto da una fotocamera principale da 64 MP con OIS, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, mentre anteriormente troverebbe posto una fotocamera da 16 MP. POCO F5 e POCO F5 Pro dovrebbero infine giungere sul mercato con MIUI 14 basata su Android 13.

Per il momento queste sono le informazioni che circolano sui due dispositivi, bisognerà attendere ancora qualche settimana per avere le eventuali conferme del caso.

