Oltre al pieghevole X Fold, il brand cinese Vivo ha svelato altri due prodotti: uno smartphone convenzionale, Vivo X Note, e un tablet, Vivo Pad.

Il nuovo Vivo X Note è uno smartphone Android top di gamma con display enorme da 7 pollici che ha molti punti in comune con il fratello maggiore (o cugino, visto il form factor differente). Il Vivo Pad è invece un tablet Android con focus sulla produttività e dotato di una buona scheda tecnica.

Vivo X Note è l’anello di congiunzione tra smartphone e tablet

Salta subito all’occhio come questo smartphone abbia delle dimensioni quantomeno generose: tutto ciò per ospitare l’enorme display AMOLED E5 LTPO da 7 pollici con risoluzione 2K che ha ricevuto la certificazione A+ di Display Mate.

Per contenere lo spessore dello smartphone e migliorarne la presa, facendolo apparire come più leggero, il produttore cinese ha adottato una particolare configurazione per la scheda madre che gli ha permesso di spostare il baricentro verso il basso.

Il posteriore di Vivo X Note, riprende fedelmente le fattezze del fratello pieghevole ma aggiunge una terza colorazione grigia che, al pari di quella blu, è realizzata in pelle; la colorazione nera, invece, è realizzata in vetro AG, rendendo lo smartphone più sottile ma, seppur di poco, più pesante rispetto alle altre due colorazioni. Il comparto fotografico è, anche in questo caso, costituito da quattro fotocamere e realizzato in collaborazione con Zeiss (si tratta dello stesso visto su X Fold).

A muovere il tutto troviamo il SoC di punta di casa Qualcomm, ovvero lo stesso Snapdragon 8 Gen 1 presente anche sul pieghevole Vivo X Fold, coadiuvato da velocissime memorie RAM LPDDR5 e ROM UFS 3.1 (fino a 12+512 GB).

Completano la scheda tecnica di Vivo X Note una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 80 W ma anche quella wireless a 50 W e quella inversa a 10 W, la certificazione IP68 e un’ottima dotazione dal punto di vista della connettività. Il software, come per il fratello maggiore, è Android 12 con l’interfaccia personalizzata Origin OS Ocean.

Scheda tecnica

Di seguito, riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo X Note.

Dimensioni: 168,78 x 80,31 x 8,75 mm (grigio e blu) e 8,37 (nero)

x x (grigio e blu) e (nero) Peso: 221 grammi (nero), 216 grammi (blu e grigio)

(nero), (blu e grigio) Display: AMOLED LTPO E5 pieghevole da 7” 2K+ Risoluzione: 1440 x 3080 pixel Refresh rate variabile da 1 a 120 Hz Campionamento dei tocchi a 240 Hz HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus

pieghevole da SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con GPU Adreno 730

con GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Memorie per l’utente: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Quad-camera posteriore Sensore principale Samsung GN5 da 50 MP (f/1.57) con PDAF, AF Laser e OIS Telescopio periscopico da 8 MP (f/3.4) con OIS, zoom ottico 5x Telescopio da 12 MP (f/2.0) con zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare da 48 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamere anteriore: 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Lettore delle impronte digitali a ultrasuoni sotto al display

Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 LE , GPS , NFC , USB Type-C 3.1

, , , , , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Via cavo a 80 W Wireless a 50 W Wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida Certificazione IP68

Software: Origin OS Ocean basata su Android 12

Vivo Pad: buone specifiche e accessori per la produttività

Vivo Pad è un tablet votato alla produttività, grazie anche agli accessori pensati per accompagnarlo: una tastiera con trackpad, una cover e una penna.

Il design è caratterizzato da linee molto pulite e sobrie, con uno spessore e peso contenuti, rispettivamente, in 6,55 mm e 489 grammi. La parte anteriore è dominata da un ampio display LCD da 11 pollici con risoluzione 2K (in 16:10) e refresh rate a 120 Hz.

Vivo Pad, che arriva nella sola versione senza supporto alla rete mobile (quindi solo Wi-Fi), è dotato di una porta USB Type-C di categoria 3.2 Gen1 che gli consente di connettersi a schermi esterni con risoluzione fino a 4K a 60 Hz.

Completano le specifiche tecniche l’ottimo Snapdragon 870 di Qualcomm, una batteria da 8040 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 W e due fotocamere (anteriore da 8 MP e posteriore da 13 MP).

Tra le funzionalità offerte dall’interfaccia personalizzata Origin OS HD vi è la possibilità di accoppiare i telefoni del brand cinese con il Vivo Pad: in questo modo sarà possibile vedere sul tablet esattamente ciò che è visualizzato sul telefono (e anche interagirvi), e sarà possibile scambiare file tra i due dispositivi.

Scheda tecnica

Di seguito, riportiamo tutte le specifiche tecniche del nuovo Vivo Pad.

Dimensioni: 253,15 x 164,71 x 6,55 mm

x x Peso: 489 grammi

Display: LCD da 11” con risoluzione QHD (16:10, 2500×1600 pixel) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (16:10, 2500×1600 pixel) e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650

con GPU Memoria RAM: 8 GB

Memorie per l’utente: 128 o 256 GB

o Fotocamera anteriore da 8 MP

Fotocamera posteriore da 13 MP

Audio: quattro speaker

Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , NFC , USB Type-C 3.2 Gen1

, , , Batteria: unità da 8040 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 44 W

con supporto alla ricarica rapida via cavo a Software: Origin OS HD basata su Android 12

Disponibilità e prezzi di Vivo X Note e Vivo Pad

Entrambi i prodotti sono pre-ordinabili da oggi, 11 aprile, in Cina, e arriveranno in vendita il prossimo 15 aprile. Così come per il Vivo X Fold, non sappiamo se questi prodotti usciranno al di fuori dei confini cinesi.

Il nuovo Vivo X Note arriva nelle tre colorazioni Sunny Mountain Blue, Bright Night Black e Earth Ash e in tre configurazioni di memoria:

Versione 8+256 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 866€ al cambio)

al prezzo di (circa 866€ al cambio) Versione 12+256 GB al prezzo di 6499 yuan (circa 938€ al cambio)

al prezzo di (circa 938€ al cambio) Versione 12+512 GB al prezzo di 6999 yuan (circa 1010€ al cambio)

Il nuovo Vivo Pad arriva nelle due colorazioni Space Gray, Sky Blue e in due configurazioni di memoria:

Versione 8+128 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 866€ al cambio)

al prezzo di (circa 866€ al cambio) Versione 8+256 GB al prezzo di 6499 yuan (circa 938€ al cambio)

Ecco, invece, i prezzi degli accessori dedicati al tablet: la penna è proposta a 349 yuan (circa 50€), la tastiera a 599 yuan (circa 86€) e la cover a 199 yuan (circa 29€).

Potrebbero interessarti le nostre classifiche mensili: I migliori tablet Android e I migliori smartphone Android