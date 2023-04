Mentre Smart Lock sta iniziando a cambiare nome e a diventare Extend Unlock, diversi possessori di smartphone Android stanno segnalando problemi. Smart Lock sembra non funzionare completamente o funzionare a tratti, costringendo gli utenti a sbloccare il dispositivo con i metodi “tradizionali”. Vediamo più da vicino il problema e qual è la soluzione.

Problemi per Smart Lock su tanti dispositivi Android

Smart Lock è un’intelligente funzione presente a bordo degli smartphone Android, utile per facilitare lo sblocco del dispositivo quando questo si trova in un luogo attendibile, nei pressi di un wearable attendibile o nelle nostre tasche. Risulta particolarmente vantaggiosa per non dover sbloccare lo smartphone tutte le volte tramite impronta digitale, sblocco facciale, PIN o password: quando il dispositivo si trova, ad esempio, collegato e vicino a uno smartwatch, basta un semplice swipe per accedere alla home.

Ebbene, in questi ultimi giorni sembrano esserci problemi con Smart Lock e diversi dispositivi Android, indipendentemente dal marchio (Google, Samsung, OnePlus e così via): chi ne è afflitto e utilizza la funzionalità, sicuramente se ne sarà già accorto. Nel nostro caso (Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Flip4, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 6a e non solo) lo smartphone ha iniziato tutto a un tratto a chiedere il PIN o l’impronta per lo sblocco. Recandosi nelle impostazioni di sistema (“Impostazioni > Schermata di blocco > Smart Lock” o un percorso simile in base al produttore), alla voce corrispondente si potrebbe notare la scomparsa delle varie voci relative a Smart Lock (“Dispositivo con te“, “Luoghi attendibili” e “Dispositivi attendibili“), come (non) mostrato negli screenshot qui sotto.

Al momento c’è solo un modo per provare a “tamponare” temporaneamente il problema: riavviare lo smartphone. Probabilmente i problemi hanno a che vedere con i cambiamenti accennati più su, visto che è attualmente in distribuzione Extend Unlock. In ogni caso dovrebbe bastare avere un po’ di pazienza: in base a quanto riportato all’interno della Community Samsung, la soluzione dovrebbe arrivare con l’aggiornamento alla versione 23.16 dei Google Play Services, previsto per i prossimi giorni. Per verificare la versione a bordo basta andare nella lista delle app all’interno delle impostazioni di sistema e cercare “Google Play Services“.

Avete riscontrato anche voi problemi con Smart Lock sul vostro smartphone o tablet Android? Un riavvio ha risolto, almeno temporaneamente?

