A gennaio è emerso che tra i programmi del team di sviluppatori di Google vi era anche la sostituzione di Smart Lock, funzionalità per la quale il colosso di Mountain View ha deciso di scegliere come nuovo nome Extend Unlock.

Nelle scorse ore il sempre attento Mishaal Rahman ha reso noto su Twitter che la procedura di rebranding ha iniziato ad essere implementata per i primi utenti, precisando tuttavia che ancora ci troviamo in una fase iniziale.

Stando a quanto è possibile apprendere, infatti, l’implementazione è incompleta, in quanto la pagina delle impostazioni di Extend Unlock è vuota (probabilmente serve un apposito intervento lato server da parte del colosso di Mountain View), così come viene mostrato dai seguenti screenshot:

Come cambierà Smart Lock su Android

Alla base del cambio di denominazione di questa funzionalità vi è la volontà degli sviluppatori di descrivere al meglio il suo reale funzionamento: in sostanza, Extend Unlock si limita a mantenere il telefono sbloccato quando lo è già, non sbloccando lo smartphone quando è bloccato.

Il sistema ideato da Google si basa sulle nuove API Active Unlock, che usano il parametro Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) per misurare la distanza fra smartphone e dispositivo indossabile in base all’intensità del segnale fra i due, permettendo allo sblocco di funzionare soltanto nel caso in cui i due device si trovino nello stesso raggio d’azione (entro 1 metro di distanza).

Ad ogni modo, la base delle funzioni integrate rimarrà probabilmente la stessa (quantomeno per il momento) e, pertanto, gli utenti potranno sfruttare Extend Unlock per impostare lo smartphone e la connettività Bluetooth in modo che rimanga sbloccato in determinati luoghi e condizioni.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain view per scoprire quando Extend Unlock sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti.