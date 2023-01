Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova funzionalità chiamata Watch Unlock presentata al CES 2023, che mantiene sbloccati i dispositivi Android e Chromebook quando lo smartwatch Google Pixel Watch connesso è attivo e al polso dell’utente. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli sulla funzione. Vediamo insieme di cosa si tratta.

In realtà è già presente la funzione Smart Lock, in grado di mantenere il telefono sbloccato mentre è collegato via Bluetooth a un “dispositivo attendibile” come lo smartwatch. Il problema di questa opzione è che, contrariamente da quanto può suggerire il nome, non è né intelligente né sicura: il fatto che il telefono sia collegato all’orologio tramite Bluetooth non significa che l’orologio sia indossato dal proprietario o si trovi nel raggio di un paio di metri. Per questo motivo, come notato da Mishaal Rahman, sembra che Google stia cambiando il nome di “Smart Lock” in “Extend Unlock” a partire dalla versione 23.02 di Google Play Services. Questa nuova denominazione assume un altro significato, in linea con il reale funzionamento, in quanto la funzione si limita a mantenere il telefono sbloccato quando lo è già, non sbloccando il telefono quando è bloccato. Le nuove API Active Unlock di Google, infatti, usano il parametro Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) per misurare la distanza fra smartphone e wearable in base all’intensità del segnale fra i due. In questo modo lo sblocco funzionerebbe solo nel caso in cui i due dispositivi si trovano nello stesso raggio d’azione (massimo 1 metro di distanza). Di seguito la stringa di codice che dimostra ciò:

<string name=”extend_unlock_removal_failure_dialog_message”>Something went wrong. Try again.</string>

<string name=”extend_unlock_removal_failure_dialog_title”>”Can’t remove watch from Extend Unlock”</string>

<string name=”extend_unlock_removal_prompt_dialog_message”>”You’ll be able to unlock this phone with %1$s.

Your watch will no longer keep this phone unlocked with Extend Unlock (previously Smart Lock).

You can add your watch back to Extend Unlock at any time in Settings.”</string>