Quando si parla di fotografia da smartphone, i Pixel di Google figurano sempre tra i modelli più consigliati per la capacità di regalare scatti soddisfacenti non solo nella fascia premium e quest’oggi parliamo di fotografia, più precisamente di editing fotografico, proprio in relazione agli ultimi Pixel di fascia media — 6a, 5a e 4a —, per i quali è appena arrivata una gradita novità legata ad Adobe Lightroom.

Adobe Camera Raw: Google Pixel 6a, 5a e 4a entrano in lista

Intendiamoci: quando si parla di fotografia da smartphone, tantissimi utenti si fermano al classico punta-e-scatta, pertanto è in quell’ambito che i produttori investono la gran parte delle proprie risorse. La bontà dei risultati ottenuti dipende sia dall’hardware che — in misura sempre maggiore — dal software ed è proprio grazie a quest’ultimo che i Google Pixel della serie A sono capaci di regalare enormi soddisfazioni a chi li possiede. In uno scenario del genere, gli utenti che si prendono la briga di scattare in RAW per poi darsi ad un editing più spinto sono una nicchia, ma per questa fetta di appassionati è appena arrivata una notizia interessante da Adobe, che tocca direttamente i possessori di Google Pixel 6a (ecco la nostra recensione), Google Pixel 5a e Google Pixel 4a (ecco la nostra recensione).

L’estensione Adobe Camera Raw supporta un elevato numero di modelli e il portato della presenza di un nome nella lista è presto detto: permette di importare i file RAW nelle svariate app della suite Creative Cloud, tra cui figurano Lightroom, Photoshop, Lightroom Classic, After Effect e tante altre. Ebbene, con l’aggiornamento del mese di aprile 2023, sono entrati in lista — tra gli altri — proprio Google Pixel 6a, Google Pixel 5a e Google Pixel 4a.

Il supporto tocca tutte le fotocamere anteriori e posteriori dei modelli citati — ma mancano all’appello dei profili colore Camera Matching. I medi di gamma di Google non sono gli unici modelli aggiunti ad aprile: la lista include anche Panasonic LUMIX DC-SSM2X e Sony ZV-E1.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il prossimo modello della gamma, Google Pixel 7a, è già chiacchieratissimo: trovate tutte le indiscrezioni emerse finora nella nostra pagina dedicata.

