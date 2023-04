A dicembre dello scorso anno OPPO ha lanciato in Cina il suo ultimo smartphone pieghevole a conchiglia, l’OPPO Find N2 Flip; il dispositivo è in seguito approdato anche nei mercati internazionali a febbraio di quest’anno, dimostrandosi un prodotto completo ed affidabile, diventando anche un punto di riferimento per il settore.

Lo smartphone sta ora ricevendo il suo primo importante aggiornamento dal lancio, update che aggiunge alcune nuove funzionalità dedicate ad una componente non adeguatamente sfruttata, ovvero il display esterno; OPPO Find N2 Flip vanta infatti il display esterno più grande della categoria, anche se inizialmente l’azienda non aveva implementato molte funzioni.

OPPO Find N2 Flip riceve nuove funzionalità dedicate al display esterno con l’ultimo aggiornamento

Come detto in apertura, diversi utenti possessori del dispositivo in questione lamentano le poche funzioni dedicate al display esterno, tanto da doversi rivolgere a soluzioni di terze parti per espanderne le funzionalità.

L’azienda tenta ora di porre rimedio, rilasciando il primo grande aggiornamento dal lancio del dispositivo: l’update introduce dunque nuove funzionalità come parte della versione A.24 di ColorOS 13 ed è già in distribuzione in diversi mercati.

La prima delle novità introdotte dall’update su OPPO Find N2 Flip era già stata anticipata a inizio marzo, si tratta di un widget Spotify in grado di sfruttare il display esterno nella sua interezza; realizzato in collaborazione con l’azienda di streaming musicale, il nuovo widget consente ora agli utenti di controllare la riproduzione della musica, accedere ai suggerimenti sui contenuti e interagire con il pulsante del cuore senza dover aprire il dispositivo. Per aggiungere il widget a quelli disponibili per l’utilizzo nel display esterno sarà sufficiente recarsi in Impostazioni -> Funzionalità pieghevoli -> Widget -> Pocket Player.

La seconda nuova funzione introdotta con l’aggiornamento è la risposta rapida Speech-to-Text personalizzata, che è ora accessibile direttamente sul display esterno alla ricezione di un messaggio: è compatibile con tutte le principali applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Google Messaggi, Telegram e LINE ed è disponibile in diverse lingue. Per abilitare la nuova funzione gli utenti dovranno recarsi in Impostazioni -> Funzionalità pieghevoli -> Risposte rapide -> Lingua di riconoscimento vocale.

Si tratta dunque di un aggiornamento sicuramente gradito dai possessori di OPPO Find N2 Flip, grazie ad esso è ora possibile sfruttare in maniera più adeguata l’ampio display esterno da 3,26 pollici che, auspichiamo, riceverà altre comode funzionalità con i futuri aggiornamenti.

