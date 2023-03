A fine febbraio il colosso cinese OPPO ha portato in Italia il suo ultimo smartphone pieghevole, OPPO Find N2 Flip; il dispositivo in questione è un ottimo smartphone e dimostra tutto l’impegno profuso dall’azienda nel tentativo di dare battaglia al principale competitor nel settore dei pieghevoli, Samsung.

A differenza di Samsung Galaxy Z Flip4 infatti, il foldable di OPPO può vantare una caratteristica aggiuntiva notevole, ovvero un display esterno di dimensioni decisamente maggiori, 3,26 pollici contro 1,9 pollici. Purtroppo però il produttore cinese non ha, per il momento, implementato funzioni particolarmente entusiasmanti su questa componente, non sfruttandola a dovere secondo il parere di molti.

Dove però non arrivano i produttori, arrivano invece gli sviluppatori di terze parti, la community di appassionati infatti è sempre pronta a migliorare i dispositivi più svariati aggiungendo funzionalità non presenti di fabbrica; è questo il caso di un software che già conosciamo, CoverScreen OS, che inizia il supporto sperimentale per OPPO Find N2 Flip.

Grazie a CoverScreen OS il display esterno di OPPO Find N2 Flip diventa uno smartphone in miniatura

Ebbene sì, lo sviluppatore dietro all’applicazione CoverScreen OS, disponibile già da qualche tempo per Galaxy Z Flip3 e Z Flip4, annuncia il supporto iniziale sperimentale per lo smartphone pieghevole di OPPO.

Grazie all’applicazione è ora possibile accedere al menù delle applicazioni direttamente dal display esterno, potendo avviare quasi tutte le app su di esso, per il momento il progetto è ancora nelle fasi iniziali ma nei piani dello sviluppatore c’è molto di più della possibilità di avviare e utilizzare le applicazioni: in futuro l’app offrirà anche la possibilità di aggiungere widget progettati per la schermata iniziale standard .

Come potete notare dal video qui sopra, lo sviluppatore mostra il funzionamento della propria creatura su OPPO Find N2 Flip aprendo sia YouTube che il browser Chrome; da notare inoltre la possibilità di scegliere tra due tipi diversi di tastiera quando vi è la necessità di scrivere qualcosa in un campo di testo, sono infatti disponibili sia una classica tastiera qwerty che la vecchia (e per molti cara) tastiera T9, oltre alla possibilità di usufruire della digitazione vocale.

Inoltre l’utilizzo di CoverScreen OS non va ad inficiare l’utilizzo di quelle che sono le funzioni del display esterno pensate dall’azienda, come i widget e gli interruttori rapidi del sistema. Come detto, il supporto per lo smartphone di OPPO è ancora in fase iniziale e sperimentale, motivo per cui potreste riscontrare qualche bug durante il funzionamento (cosa che non dovrebbe verificarsi con i modelli di Samsung grazie al supporto che dura da più tempo).

Qualora foste possessori di un OPPO Find N2 Flip e voleste espandere notevolmente le possibilità offerte dal generoso display esterno del vostro smartphone, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere al download di CoverScreen OS direttamente dal Play Store.

