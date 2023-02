A distanza di due mesi dalla presentazione in Cina avvenuta lo scorso mese di dicembre, debutta ufficialmente in Europa il nuovo OPPO Find N2 Flip. Si tratta del nuovo smartphone con display pieghevole e design da “flip phone” con cui OPPO lancia la sfida a Samsung e al suo Galaxy Z Flip 4, attualmente vero e proprio punto di riferimento del settore.

Il nuovo OPPO Find N2 Flip propone una scheda tecnica completa ed alcuni elementi che lo differenziano dal rivale di Samsung, oltre che da altri flip phone con display pieghevole arrivati sul mercato nel corso degli ultimi anni. Il vero “punto di forza” del nuovo pieghevole di OPPO è rappresentato dal display esterno, caratterizzato da una diagonale decisamente maggiore.

OPPO si prepara a lanciare anche in Italia il nuovo OPPO Find N2 Flip con l’obiettivo di ritagliarsi una fetta importante del mercato degli smartphone pieghevoli, destinato a registrare una sostanziale crescita nel corso dei prossimi anni. Ecco tutti i dettagli in merito al progetto pronto a rinnovare la gamma europea di OPPO.

OPPO Find N2 Flip: il nuovo pieghevole di OPPO è pronto al debutto in Europa

Debutta ufficialmente oggi il nuovo OPPO Find N2 Flip nella sua variante global. Dopo la presentazione sul mercato cinese avvenuta lo scorso mese di dicembre, infatti, OPPO porta anche in Europa il suo flip phone con display pieghevole, caratterizzato da una nuova tecnologia che consente di rendere la piega a metà display praticamente invisibile.

Secondo i test di TÜV Rhineland, la piega del display resta quasi impercettibile anche dopo 216 mila piegamenti (per raggiungere questo numero sono necessarie oltre 590 pieghe al giorno, ogni giorno, per due anni). Questo risultato è reso possibile grazie alla cerniera di nuova generazione, più piccola ma anche più resistente.

Il progetto, come evidenziato da OPPO stessa, è di creare un nuovo “benchmark” per il settore dei flip phone, alzando notevolmente l’asticella e lanciando apertamente la sfida al modello di riferimento del mercato attuale, il Samsung Galaxy Z Flip 4. Lo smartphone può contare su di una scheda tecnica di ottimo livello che rappresenta la base di partenza giusta per il successo dello smartphone.

Le specifiche tecniche del nuovo Find N2 Flip

OPPO Find N2 Flip può contare su specifiche di ottimo livello a partire dal display principale dotato di pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2520 x 1080 pixel) e rapporto tra le dimensioni di 21:9. Il display supporta un refresh rate massimo di 120 Hz e la tecnologia LTPO che consente di ottenere una frequenza di aggiornamento dinamica, da un minimo di 1 Hz ad un massimo di 120 Hz. Da notare una luminosità di picco di ben 1600 nits.

Un altro punto di forza dello smartphone di OPPO è rappresentato dal display esterno che presenta un formato di 17:9 con un pannello AMOLED da 3,26 pollici con risoluzione di 720 x 382 pixel e luminosità massima di 900 nits. Il nuovo pieghevole di OPPO presenta un display esterno più grande di quasi 1,4 pollici rispetto al suo principale rivale, il Samsung Galaxy Z Flip 4.

Quest’aspetto potrebbe fare la differenza, rendendo il display esterno dello smartphone molto più usabile, per interagire con le varie funzioni del telefono senza dover aprire lo smartphone per accedere al display principale. Il formato del display secondario (17:9) è molto simile ai formati tradizionali a sviluppo verticale. Si tratta di un altro aspetto che potrebbe semplificare, non di poco, l’uso di tale display. A proteggere i display c’è il vetro Corning Gorilla Glass 5.

A gestire il funzionamento dell’OPPO Find N2 Flip troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9000+, realizzato con processo produttivo N4 di TSMC a 4 nm ed in grado di offrire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Il SoC è affiancato da 8 GB di memoria RAM LPDDR5 (espandibile fino a 16 con quella virtuale) e da 256 GB di storage UFS 3.1. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 44 W. Sono sufficienti 23 minuti per raggiungere il 50% di carica (partendo da una batteria scarica).

OPPO Find N2 Flip non rinuncia ad un buon comparto fotografico con una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel ed un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel (si tratta di un Sony IMX355). La fotocamera interna è, invece, dotata di un sensore Sony IMX709 da 32 Megapixel.

A completare il comparto tecnico del nuovo OPPO Find N2 Flip troviamo un sistema audio dual speaker, il chip NFC utilizzabile a 360 gradi, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6 ed il supporto Dual SIM con la possibilità di utilizzare fino a 2 Nano SIM oppure una Nano SIM ed una eSIM. Non manca il supporto al 5G. Sul bordo laterale troviamo il sensore di impronte digitali.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 13 e ColorOS 13. OPPO ha garantito un supporto software di lunga durata per il suo flip phone con quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

OPPO Find N2 Flip presenta le seguenti dimensioni:

da aperto 166.2 x 75.2 x 7.45 mm

da chiuso 85.5 x 75.2 x 16,02 mm

Nonostante le dimensioni abbondanti, il peso del pieghevole di OPPO è contenuto. Lo smartphone pesa 191 grammi.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo OPPO Find N2 Flip si prepara al debutto in Italia. Lo smartphone sarà disponibile sul mercato nel corso dei prossimi giorni. In arrivo ci sono due varianti, la Astral Black e la Moonlit Purple. Il prezzo consigliato per il mercato italiano è fissato in 1199,99 euro. Per la fase di lancio sono previste diverse promozioni che renderanno lo smartphone ancora più conveniente.

Sull’OPPO Store, fino al 18 febbraio, è possibile preordinare lo smartphone in bundle con cover, 100 euro di sconto immediato in carrello oltre ad una garanzia aggiuntiva per la copertura dei danni accidentali allo schermo. Successivamente, fino al 27 febbraio, lo smartphone sarà in bundle con cover, 100 euro di sconto su un secondo prodotto acquistato sullo store e la garanzia per la copertura dei danni accidentali allo schermo.

OPPO Find N2 Flip arriva anche su Amazon. In questo caso, fino al 27 febbraio, lo smartphone sarà acquistabile in bundle con cover, 100 euro di sconto spendibile su qualsiasi altro acquisto su Amazon e una garanzia aggiuntiva per la copertura dei danni accidentali dello schermo. Lo smartphone arriverà anche presso i principali rivenditori di telefonia nazionali. Da notare che da MediaWorld e Unieuro sarà possibile preordinare lo smartphone in bundle con cover, una gift card da 50 euro, spendibile su qualsiasi altro prodotto dello store. La promo terminerà il 27 febbraio.

