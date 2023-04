Disponibile in Italia dallo scorso mese di febbraio, OPPO Find N2 Flip ha convinto pubblico e critica, grazie ad ottime specifiche tecniche e ad una serie di funzionalità, come l’ampio display posteriore, in grado di sfruttare al meglio il design da flip phone del progetto. Lo smartphone di OPPO punta a caratterizzarsi come un punto di riferimento assoluto, nel prossimo futuro, per il segmento dei flip phone non solo per velocità e esperienza d’uso ma anche per autonomia e velocità di ricarica.

OPPO Find N2 Flip batte la concorrenza per capacità della batteria e velocità di ricarica

Dopo aver ottenuto una serie di premi con il suo smartphone nel corso degli ultimi mesi, OPPO fa il punto sul lancio commerciale del nuovo OPPO Find N2 Flip, disponibile in Italia dallo scorso mese di febbraio. Zhou Yibao, Find N Series Product Manager, dichiara: “Dopo quattro anni e sei generazioni di soluzioni foldable, abbiamo creato un telefono pieghevole molto amato, OPPO Find N. Con una filosofia basata su pazienza e standard elevati, ci siamo impegnati a creare il miglior telefono flip possibile, e una batteria più duratura e una ricarica più rapida sono la chiave per raggiungere questo obiettivo”.

OPPO, quindi, ha lavorato per raggiungere risultati al top del segmento per quanto riguarda il comparto batteria. Lo smartphone è dotato di una batteria integrata da 4.300 W con supporto alla ricarica rapida da 44 W. Si tratta di due primati per il settore dei flip phone. L’azienda ha raccontato di essere riuscita a raggiungere questo traguardo lavorando sui dettagli. Con il restyling dello spazio dedicato alla scheda SIM, ad esempio, è stato ricavato lo spazio aggiuntivo per aggiungere 100 mAh di capacità alla batteria. Lo spostamento dela griglia di uscita ha consentito di “far spazio” ad ulteriori 78 mAh.

Secondo i dati forniti da OPPO, inoltre, la combinazione tra hardware (a partire dalla capacità della batteria) e software consente ad OPPO Find N2 Flip di staccare la concorrenza per quanto riguarda l’autonomia reale in vari contesti di utilizzo. Il dato è stato certificato anche da DXOMARK che ha assegnato un punteggio di 100 (su di un massimo raggiunto nel mercato smartphone di 188) al pieghevole di OPPO. Anche secondo il test di DXOMARK, il Find N2 Flip è il migliore del segmento dei flip phone in termini di autonomia.

La ricarica rapida da 44 W rappresenta un ulteriore plus per OPPO Find N2 Flip che ha bisogno di appena 15 minuti per passare da 0% a 34% di carica e di soli 23 minuti per raggiungere il 50% di carica. La ricarica SUPERVOOC da 44 W si combina al Dual Battery Charging System per garantire una ricarica ottimizzata e senza danni del sistema a doppia cella.

L’immagine qui dis otto è stata diffusa da OPPO e mostra i risultati di test interni realizzati dai laboratori dell’azienda.

OPPO Find N2 Flip è il miglior flip phone sul mercato? La risposta nella recensione di TuttoAndroid

Qui di seguito potete consultare, sia in video che in formato testuale, la recensione di TuttoAndroid di OPPO Find N2 Flip. Il lavoro svolto da OPPO è stato eccellente, sia in termini di design che di funzionalità avanzate come quelle che caratterizzano il comparto della batteria. OPPO è davvero riuscita a conquistare la leadership del settore? Date un’occhiata alla recensione per scoprirlo:

