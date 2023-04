L’app per Android della nota piattaforma di streaming video YouTube sta ricevendo un piccolo rinnovamento dell’interfaccia utente.

Nello specifico, le novità estetiche investono le schede di anteprima dei video che non copriranno più orizzontalmente tutta la larghezza del display ma risulteranno staccate e avranno i bordi arrotondati.

Sull’app di YouTube cambia il design delle anteprime video

Come anticipato in apertura, l’app di YouTube per smartphone Android sta ricevendo, in forma graduale (è una novità che arriva lato server), un importante rinnovamento all’interfaccia utente.

Stando a quanto segnalato dal sempre puntuale canale Telegram di Google News | En, le schede video a larghezza intera (che occupano orizzontalmente tutta la larghezza della schermata), che sono rimaste immutate nonostante i numerosi refresh apportati nel tempo dal team di sviluppo all’interfaccia utente dell’app, stanno per salutarci per far posto a qualcosa di più fresco e decisamente più in armonia con il resto dell’interfaccia dell’applicazione (ma anche delle controparti per PC e tablet).

Aprendo l’app, qualora vi arrivasse questa novità (che, ribadiamo, è in distribuzione lato server quindi potrebbe non arrivare a tutti subito), si può notare come le schede di anteprima dei video siano staccate dai bordi laterali e presentino gli angoli arrotondati. Nella immagine sottostante, potete apprezzare le differenze tra l’attuale interfaccia e quella rivista con le nuove schede per i video.

Per aggiornare l’app di YouTube per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il badge sottostante per poi installarla o, eventualmente, aggiornarla.

