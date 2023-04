Google sta introducendo alcune novità per YouTube e YouTube Music. Alcuni utenti hanno notato una nuova scheda per i podcast all’interno di alcuni canali YouTube, mentre altri hanno notato una nuova opzione di visualizzazione per la scheda “Raccolta” di YouTube Music.

Google introduce la scheda Podcast nei canali YouTube

Nel sito Web principale di YouTube e nelle app mobili il canale ora presenta una scheda “Podcasts” che appare tra le schede “Dal vivo” e “Playlist”.

Questa nuova scheda mostra le playlist contrassegnate come podcast dai creator di YouTube, evitando agli utenti di dover cercare per nome lo spettacolo o scorrere la scheda Playlist che continua a mostrare i podcast senza differenziarli. L’esperienza del podcast nell’app principale di YouTube è ancora incentrata sui video.

Attualmente la scheda dedicata ai podcast è ancora in fase di test, tuttavia Google afferma che presto diventerà disponibile a livello globale.

YouTube Music ottiene l’opzione per la vista a griglia

YouTube Music sta testando una nuova opzione per modificare la visualizzazione dell’elenco dei contenuti della scheda “Raccolta”.

Un inedito pulsante in alto a destra permette di passare dalla visualizzazione a elenco a quella a griglia e viceversa. La nuova visualizzazione a griglia mostra copertine e immagini del profilo più grandi e alcuni dettagli in più, pertanto alcuni utenti potrebbero preferirla rispetto a quella ad elenco, in particolari sui tablet.

