Sembra proprio che Redmi provi piacere a creare confusione nelle menti degli utenti, lanciando sul mercato una miriade di dispositivi con nomi fin troppo simili e difficili da ricordare e distinguere, la moda dei suffissi Pro, Plus ecc. sta sfuggendo di mano, ma noi comuni mortali nulla possiamo contro le decisioni aziendali dei colossi, perciò non ci resta che fare un bel respiro e cercare di capirci qualcosa.

Abbiamo visto a fine marzo il lancio ufficiale della nuova famiglia di smartphone Redmi Note 12 in Italia, in seguito, consapevoli del fatto che non sarebbe finita lì, abbiamo visto alcune indiscrezioni che anticipavano i prossimi dispositivi in arrivo nella suddetta gamma; nei giorni scorsi infatti sono arrivate altre voci dall’Indonesia che anticipavano le caratteristiche di uno dei due nuovi modelli.

Ora, grazie ad una presentazione tenutasi in Grecia, possiamo dare uno sguardo leggermente più preciso ai nuovi Redmi Note 12 Pro 4G e Redmi Note 12S, che vanno ad unirsi agli smartphone che già conosciamo.

Redmi Note 12 Pro 4G e Redmi Note 12S arrivano in Europa

L’azienda ha tenuto un evento di lancio ad Atene, grazie al quale possiamo vedere le principali caratteristiche tecniche dei due nuovi membri della famiglia Redmi Note 12; per il momento gli smartphone sono di fatto ufficializzati solo in alcune parti dell’Europa, ma dovrebbero raggiungere l’intero continente nel prossimo futuro.

Partiamo con Redmi Note 12 Pro 4G, il dispositivo si presenta con un display AMOLED da 6,67 pollici FullHD e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione (espandibili tramite MicroSD), una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67 W, una fotocamera principale da 108 MP, jack per le cuffie da 3,5 mm, supporto per Dolby Atmos e Dolby Vision e registrazione video 4K.

A far storcere il naso è soprattutto il processore adottato per lo smartphone in questione, ovvero lo Snapdragon 732G, non solo l’azienda ha deciso di utilizzare un SoC già vecchio (più di due anni sulle spalle) su un nuovo dispositivo ma, stando alle precedenti indiscrezioni, sembra che lo smartphone sia equipaggiato con Android 12. Considerando che in Europa lo smartphone dovrebbe avere un prezzo di partenza di 329 euro, risulta difficile mostrare entusiasmo nei suoi confronti.

Passiamo ora al secondo smartphone anticipato in apertura, Redmi Note 12S: il dispositivo monta un display LCD da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, un sensore principale da 108 MP, una batteria da 5.000 mAh con supporto di ricarica da 33 W e un processore MediaTek Helio G96. Lo smartphone sarà venduto in Europa al prezzo di 289 euro, nelle colorazioni Onyx Black, Ice Blue e Pearl Green.

Insomma, si tratta di dispositivi che l’azienda poteva tranquillamente risparmiarsi di sviluppare e commercializzare anche se, nonostante nessuno di voi abbia intenzione di correre ad acquistarne uno, è molto probabile che Redmi avrà la sua bella fetta di acquirenti anche per questi dispositivi.

