Dall’Indonesia arriva la conferma delle caratteristiche di Redmi Note 12 Pro 4G, nuovo smartphone di fascia media che il produttore si prepara a lanciare sul mercato.

Questo device, che sarà il quinto modello della serie Redmi Note 12 (andrà ad affiancarsi a Redmi Note 12 4G, Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G), a breve dovrebbe fare il suo esordio sul mercato in Indonesia.

Le caratteristiche di Redmi Note 12 Pro 4G

Dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, Redmi Note 12 Pro 4G è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 732G.

Per quanto riguarda il comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD.

Passando al comparto imaging, frontalmente lo smartphone presenta una fotocamera da 16 megapixel per selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore trova spazio una quadrupla fotocamera con sensore primario da 108 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, da un sensore macro da 5 megapixel e da un sensore da 2 megapixel per la profondità.

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto Dual SIM, un trasmettitore IR, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, le connettività 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e NFC, un ingresso jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W).

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

Al momento il nuovo smartphone di Redmi è stato annunciato soltanto in Indonesia e non vi sono informazioni su quando sarà effettivamente disponibile e a quale prezzo.

Restiamo in attesa di notize dal produttore per quanto riguarda il lancio dello smartphone anche in Europa.

Potrebbe interessarti anche: Xiaomi lancia Redmi Note 12 in Italia