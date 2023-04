Così come spesso avviene per i nuovi smartphone, anche Redmi Note 12 Pro+ 5G è finito tra le mani dello staff di DxOMark, che ha deciso di mettere alla prova la sua fotocamera.

Ricordiamo che il nuovo smartphone di Redmi può contare su una dotazione tecnica interessante, tra i cui punti di forza spiccano un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità a 900 nit, un processore MediaTek Dimensity 1080, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W).

DxOMark testa Redmi Note 12 Pro+ 5G

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Redmi Note 12 Pro+ 5G può contare su un sensore primario da 200 megapixel (con apertura f/1.7, pixel da 0,56 µm, PDAF e OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (con apertura f/1.9 e angolo di visione a 119°) e un sensore macro da 2 megapixel (con apertura f/2.4).

Nei test condotti da DxOMark lo smartphone di Redmi è riuscito a ottenere 117 punti per le foto, 55 punti per l’effetto bokeh, 62 punti per l’anteprima, 77 punti per lo zoom e 117 punti per i video, per un risultato complessivo di 113 punti, grazie al quale conquista il 74mo posto della speciale classifica, insieme a Xiaomi 12 e OnePlus 8 Pro, alle spalle di Nothing Phone (1), OnePlus Nord 2T 5G, OPPO Find N2 Flip, OPPO Reno8 Pro 5G e OPPO Find X5 (con 114 punti) e davanti a OPPO Reno8 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 (con 112 punti).

Questi, invece, i risultati ottenuti in alcune specifiche condizioni di utilizzo, come in esterni, in interni, in condizioni di scarsa luminosità e negli scatti di gruppo:

Tra gli aspetti che hanno colpito positivamente i tester vi sono la buona esposizione, l’ampia gamma dinamica, i dettagli nelle foto in condizioni di luce intensa e l’autofocus nei video.

Meno convincenti, invece, sono stati l’autofocus nelle foto, la distorsione e l’aberrazione cromatica nelle foto ultra grandangolari, la nitidezza eccessiva e quanche artefatto di troppo.

Potete trovare tutti i test condotti dallo staff di DxOMark seguendo questo link.

