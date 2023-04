Dopo un’infinità di indiscrezioni e tante, cadenzate, anticipazioni condivise direttamente da OnePlus, il nuovo smartphone Android di fascia media OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è finalmente ufficiale.

Il dispositivo ripropone grosso modo ciò che offriva il predecessore OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ma guadagna un display più grande, un sensore principale da 108 megapixel e la ricarica rapida a 67 W. L’unico punto su cui il produttore cinese avrebbe potuto fare uno sforzo in più, probabilmente, è sul comparto fotografico: un sensore ultra-grandangolare non avrebbe guastato. Scopriamo tutti i dettagli.

E alla fine arriva OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Il mese di aprile si apre con il lancio del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, smartphone Android di fascia media che viene lanciato nel pieno rispetto delle previsioni ma, soprattutto, di tutte le informazioni sul suo conto di cui eravamo già in possesso.

Se in un primo momento lo smartphone aveva fatto parlare di sé per un buon numero di indiscrezioni, nelle ultime settimane ci ha pensato la stessa OnePlus a condividere sempre più dettagli che lo hanno praticamente ufficializzato alcuni giorni prima del lancio effettivo.

Come abbiamo anticipato in apertura, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non differisce di molto dal predecessore OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dal quale eredita, in primis, il cuore pulsante Snapdragon 695 5G di Qualcomm e il nome complicato (quasi uno scioglilingua); restano invariate anche altre specifiche tecniche ma qualcosa, a partire dalle dimensioni e dal design cambia considerevolmente (e, almeno sulla carta, in meglio).

Cosa cambia rispetto al modello precedente?

Assodato che ci sono alcuni punti in comune tra OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e il nuovo Nord CE 3 Lite 5G, è bene analizzare cosa c’è effettivamente di nuovo sul modello presentato ufficialmente oggi da OnePlus.

Differenze estetiche

Partiamo dal design che cambia sotto tre aspetti chiave.

Crescono (leggermente) le dimensioni in pianta, anche perché il display passa da 6,59 pollici a 6,72 pollici, mantenendo però la tecnologia IPS LCD, la risoluzione Full HD+ in 20:9 e la frequenza di aggiornamento a 120 Hz (adattiva su sei step, 30/48/50/60/90/120 Hz). Resta invece invariato il peso (195 grammi) e cala leggermente lo spessore, che si attesta sugli 8,3 mm. La fotocamera frontale (da 16 megapixel) si sposta ed è collocata all’interno di un foro circolare posto al centro nella parte alta del display. Il design posteriore è molto più pulito, privo di qualsivoglia isola o zona con trame diverse. I sensori fotografici sono disposti all’interno di due oblò circolari disposti verticalmente (il principale sta nell’oblò di sopra, i due accessori stanno nell’oblò di sotto). Subito a destra dei due oblò, centrato rispetto a loro, è presente il flash LED. Per il resto, troviamo il logo del produttore cinese in bella mostra.

Differenze nel comparto fotografico

Un’altra differenza importante la registriamo sul comparto fotografico ma è legata esclusivamente al sensore principale che diventa l’ISOCELL HM6 di Samsung con risoluzione 108 megapixel (il predecessore aveva un sensore da 64 megapixel); i sensori accessori rimangono due, entrambi da 2 megapixel (uno per le macro e uno per la profondità di campo).

Dal punto di vista delle potenzialità, anche questo smartphone sfrutta l’intelligenza artificiale per il riconoscimento delle scene e per i miglioramenti delle foto in notturna; il sensore principale, che fa pixel binning 9-in-1, consente lo zoom digitale 6x.

Dal momento che non cambia il SoC, restano i limiti in registrazione video: OnePlus Nord CE 3 Lite 5G non può spingersi oltre i 1080p a 30 fps. È comunque possibile registrare video sfruttando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

Per il resto, è un affidabile medio-gamma

Al netto di queste che sono le principali differenze col predecessore, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre tante altre specifiche interessati come l’audio stereo, la presenza del jack audio da 3,5 mm (sempre più una rarità), un buon comparto connettività (Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C 2.0), il supporto alle reti 5G NR su due Nano-SIM (il secondo slot è alternativo alla microSD, fino a 1 TB).

Lato batteria, mantiene l’unità da 5000 mAh del predecessore ma dimezza i tempi di ricarica perché il supporto alla ricarica rapida cablata passa da 33 W a 67 W (e il caricabatterie SUPERVOOC a 67 W è fornito in confezione, assieme ad un cavo USB Type-C, a una cover e a una pellicola pre-applicata). Manca, invece, l’alert slider che caratterizzava tutti gli smartphone OnePlus in passato.

Chiude il pacchetto il software che è la OxygenOS 13.1 basata su Android 13: un’ottima notizia, specie considerando che altri produttori cinesi non hanno fatto proprio benissimo con gli ultimi arrivati sulla fascia media.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Dimensioni: 165,5 x 76,0 x 8,3 mm

x x Peso: 195 grammi

Materiali: plastica (retro e frame laterale), vetro (parte frontale)

(retro e frame laterale), (parte frontale) Display: IPS LCD da 6,72” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: adattiva , fino a 120 Hz (30/48/50/60/90/120) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 550 nit Luminosità di picco: 680 nit Protezione: Corning Gorilla Glass

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4x) + 8 GB di RAM virtuale

(LPDDR4x) + 8 GB di RAM virtuale Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibile tramite microSD (fino a 1 TB)

(UFS 2.2), espandibile tramite microSD (fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale Samsung HM6 da 1/1,67” con risoluzione 108 MP , pixel da 0,64 μm , apertura f/1.75 , PDAF e EIS , zoom digitale 6x Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino a 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + microSD), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM o Nano-SIM + microSD), (SA + NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.1 (A2DP, LE), NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac, dual-band), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , bussola elettronica , giroscopio , luminosità ambientale , prossimità

, , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: LiPo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 67 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è già disponibile al preordine, anche in Italia, attraverso il sito ufficiale del produttore cinese. Il prezzo di listino scelto da OnePlus per lo smartphone, che arriva esclusivamente in configurazione 8+128 GB, è di 329,00 euro; le varianti cromatiche tra cui scegliere sono due, Pastel Lime e Chromatic Gray.

Pre-ordina OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sul sito ufficiale di OnePlus

Le vendite dello smartphone partiranno ufficialmente tra qualche settimana con la prima data di consegna disponibile indicata nel 25 aprile 2023 sul sito ufficiale del produttore cinese; presto, lo smartphone sarà disponibile anche attraverso Amazon e i canali di vendita delle principali catene dell’elettronica di consumo.

Il produttore cinese ha in ogni caso pensato ad alcune promozioni legate al lancio dello smartphone sul proprio sito ufficiale, che consente il pagamento in tre rate (senza interessi) con Klarna o PayPal e la possibilità di usufruire della spedizione gratuita (per ordini superiori a 100 euro):

OnePlus Nord Buds in bundle

Acquistando lo smartphone sul sito ufficiale, è possibile ricevere in omaggio le cuffie true wireless OnePlus Nord Buds (valore commerciale di 49 euro) in colorazione nera.

Acquistando lo smartphone sul sito ufficiale, è possibile ricevere in omaggio le cuffie true wireless (valore commerciale di 49 euro) in colorazione nera. Permuta e sconto studenti

È possibile dare in permuta il proprio vecchio smartphone che potrà essere valutato fino a 220 euro. Inoltre, grazie allo “sconto studenti” è possibile risparmiare il 5% (16,45 euro) sul prezzo di listino.

Vedremo se OnePlus Nord CE 3 Lite 5G riuscirà a dire la sua sulla fascia media/medio-bassa del mercato: lui, purtroppo, sembra essere l’ennesima dimostrazione della difficoltà attuale del settore smartphone, specie nelle fasce meno premium; innovare, è sempre più complesso.

Potrebbero interessarti anche: È ora degli smartphone “poca spesa tanta resa?” Scopriamolo in #NewSmartphone di Aprile e Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere questo mese