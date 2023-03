In questi giorni WINDTRE ha aggiornato la lista di smartphone compatibili con il suo servizio VoLTE, aggiungendo all’elenco i dispositivi della gamma Samsung Galaxy 2023.

L’operatore ha aggiunto alla lista di dispositivi compatibili con VoLTE il nuovissimo Samsung Galaxy A54 5G, oltre a Samsung Galaxy A34 5G e Samsung Galaxy A14, sia in versione 5G che 4G.

Inoltre WINDTRE ha aggiunto all’elenco dei dispositivi che supportano ufficialmente il suo servizio VoLTE anche lo smartphone Samsung Galaxy A04s.

L’ultimo aggiornamento della lista di dispositivi compatibili con il VoLTE dell’operatore virtuale Very Mobile risale invece a fine Febbraio 2023.

Sul sito ufficiale di WINDTRE è possibile consultare l’elenco completo e aggiornato dei dispositivi che supportano il servizio VoLTE offerto dall’operatore.

La tecnologia VoLTE (Voice over LTE) consente di effettuare chiamate su rete 4G con una qualità vocale in alta definizione e la possibilità di continuare a navigare in Internet.

Come attivare il servizio VoLTE sul proprio dispositivo

Oltre a dover avere un dispositivo supportato dall’operatore mobile, è necessario attivare l’opzione relativa aprendo le impostazioni del dispositivo, cercando voci come Reti e Internet, o Connessioni, e abilitando la relativa voce sulla SIM in uso.

Nel caso l’opzione non sia visibile è possibile che non abbiate installato la versione più aggiornata del sistema operativo, quindi è opportuno verificare nelle impostazioni dello smartphone se sono presenti aggiornamenti di sistema e riavviare al termine dell’eventuale aggiornamento.

