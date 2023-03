A fugare i (pochi) dubbi residui sul Motorola Edge 40 Pro potrebbe averci (involontariamente) pensato la divisione italiana della casa alata che ha fatto trapelare in rete una infografica raffigurante lo smartphone e la sua scheda tecnica completa.

Emerge così l’ennesima conferma del fatto che lo smartphone sarà il rebrand del cugino Motorola Moto X40 presentato lo scorso 15 dicembre in Cina: ci troviamo di fronte all’ennesimo capitolo di una saga che si ripete puntualmente ogni anno e per assodare che tutte le informazioni trapelate siano corrette, manca solo l’annuncio ufficiale di Motorola (che pare ormai una mera formalità).

Il prossimo flagship di Motorola non ha più segreti (da tempo)

Già il fatto che uno smartphone “inedito” non sia altro che la riproposizione di un modello già noto sul mercato di casa dei vari produttori orientali, toglie quel brividino della novità, quell’effetto sorpresa a cui eravamo abituati tanto tempo fa quando le informazioni correvano molto meno veloci di oggi.

A completare la frittata, poi, ci pensano i leaker, sempre più bravi a scovare in rete documenti e immagini finiti là per sbaglio, condivisi erroneamente (e poco dopo rimossi) dalle aziende.

Motorola Edge 40 Pro è l’ennesimo esempio di quanto abbiamo appena raccontato: dello smartphone sappiamo già (da tempo) vita morte e miracoli.

Dando per scontato che, come Motorola ci abituati, lo smartphone sarebbe stato il rebrand di un altro modello già annunciato in Cina (identificato in Motorola Moto X40), la “inedita” variante europea è stata protagonista di un’infinità di rumor e leak (tra passaggi sulla Google Play Console e materiale pubblicitario trapelato) che ce ne hanno svelato qualsiasi dettaglio, prezzo di vendita europeo incluso.

Tutte le specifiche confermate da un’infografica di Motorola Italia

Il puzzle, poche ore fa, si è arricchito di un nuovo pezzo che sembra provenire direttamente dalla divisione italiana della casa alata e che è puntualmente stato condiviso su Twitter dall’attivissimo leaker SnoopyTech: si tratta, come anticipato, dell’infografica riepilogativa con tutte le specifiche del Motorola Edge 40 Pro.

La gamma, almeno nelle fasi iniziali, dovrebbe potere contare anche sul fratello minore Motorola Edge 40, anch’esso protagonista recente di corposissime indiscrezioni che ci hanno svelato specifiche e prezzo.

Tornando al modello Pro, avremo a che fare con uno smartphone di fascia alta, dotato del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, di memorie velocissime, di un ampio display OLED a 165 Hz, del supporto al Wi-Fi 7 e di una batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 125 W; il tutto con a bordo Android 13 in versione quasi stock, personalizzato esclusivamente con le solite aggiunte molto interessanti della casa alata.

La scheda tecnica completa di Motorola Edge 40 Pro

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del prossimo Motorola Edge 40 Pro.

Dimensioni: 161,2 x 74 x 8,6 mm

x x Peso: 199 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale)

(anteriore e posteriore), (frame laterale) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: OLED da 6,67” con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: fino a 165 Hz Certificazioni: HDR10+ e Dolby Vision

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 12 GB (LPDDR5x)

(LPDDR5x) Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 4.0)

(UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 114° Sensore tele da 12 MP (f/1.6) con PDAF per lo zoom ottico 2x Registrazione dei video: fino a 8K a 30 fps o 4K a 60 fps , HDR10+ a 10 bit

con flash LED Fotocamera anteriore: singola con sensore grandangolare da 60 MP (f/2.2)

con sensore grandangolare da (f/2.2) Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G NR /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be e ax), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), NFC , GPS , USB Type-C 3.2

(802.11 be e ax), (A2DP, LE), , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: Li-Po da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 125 W e alla ricarica wireless a 15 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a e alla ricarica wireless a Sistema operativo: Android 13

Quando arriva e quanto costerà Motorola Edge 40 Pro?

Il Motorola Edge 40 Pro sembra dunque ad un passo dal compiere il debutto ufficiale: stando alle indiscrezioni, il prossimo flagship della casa alata dovrebbe debuttare già entro metà aprile; resta da capire se arriverà da subito in compagnia del fratello minore Edge 40 o meno (lo scorso anno il modello non Pro arrivò solo due mesi più tardi).

Capitolo prezzi, lo stesso SnoopyTech aveva già lasciato intendere che lo smartphone dovrebbe avere un prezzo di lancio di 899 euro in Europa (che tuttavia potrebbe differire leggermente in Italia) e arrivare nelle due colorazioni Interstellar Black e Lunar Blue; per farci un’idea, il predecessore Motorola Edge 30 Pro arrivò in Italia al prezzo di 849,90 euro. In ogni caso, i primi due membri della serie Edge 40 della casa alata sono ormai dietro l’angolo.

