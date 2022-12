Sono giorni pieni di importanti presentazioni quelli attuali, con anche Motorola (by Lenovo) che è scesa in campo nella metà di Dicembre annunciando, nel corso di un proprio evento andato in onda via streaming, il nuovo top gamma Moto X40, in procinto di arrivare anche nel Bel Paese, sotto il nome di Moto Edge 40 Pro.

Il nuovo smartphone Moto X40 misura 161,3 x 73,9 x 8,59 mm con un peso di 197 grammi: lo chassis, nei colori blu tormalina e cristallo nero, è impermeabile come da standard IP68 e presenta curvature ai lati sia davanti che dietro, sulla coverback che ospita lo square per la tripla fotocamera. Frontalmente, sotto un vetro Corning Gorilla Glass 7, il device possiede come display un pannello OLED curvo da 6,7 pollici, risoluto in FullHD+ (2400 × 1080 pixel), un refresh rate adattivo a 120 Hz, e 165 Hz di touch sampling (frequenza di campionamento del tocco). Tale area visiva, beneficiata da una doppia certificazione SGS in tema di protezione degli occhi (anche grazie al DC Dimming), vanta 1.07 miliardi di colori resi, la copertura al 100% sullo spazio colore DCI-P3, e integra lo scanner per le impronte digitali.

La fotocamera anteriore dedicata a selfie e videochiamate si basa sul sensore OmniVision OV60A da ben 60 megapixel. Dietro, su un pannello in vetro Corning Gorilla Victus, il modulo squadrato ospita una tripla fotocamera in cui il ruolo di protagonista è conferito al sensore principale Omway OV50A dimensionato a 1/1.55″, da 50 megapixel, con stabilizzazione ottica (OIS): ad accompagnare quest’ultimo sono il sensore ultragrandangolare (115°) Samsung S5KJN1 da 50 megapixel, con funzioni anche di macro (a 2,5 cm), e il teleobittivo (con zoom ottico 2x) verticale Sony IMX663 da 12 megapixel. Come audio, il device integra due altoparlanti 1115K con Dolby mentre, lato multisensorialità, è presente un motore vibrazionale sull’asse X.

Il Moto X40 opta per il processore top gamma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, capace di gestire la RAM di tipoLPDDR5x e uno spazio d’archiviazione del tipo UFS 4.0: grazie alla vapor chamber da 3002,39 mm² e agli oltre 24868 mm² per l’area di dissipazione del calore, è possibile giocare a Honor of Kings con 120.2 di frame rate medio, a temperatura ambiente. Passando alle combo e ai relativi prezzi, la versione da 8+128 GB costa di 3399 yuan (circa 459 euro), contro i 3699 yuan (circa 499 euro) di quella da 8+256 GB, i 3999 yuan di quella da 12+256 GB (540 euro), e i 4299 yuan (pressappoco 581 euro) di quella da 12+512 GB.

Sul piano energetico, il Moto X40 mette in campo una batteria da 4.600 mAh, predisposta per la ricarica rapida (del 50% in 7 minuti) cablata (via Type-C) da 125 W, compatibile con QC5.0 fino a 100 W e PD3.0, rabboccabile anche via ricarica wireless da 15 W, capace di fungere da power bank via ricarica inversa (wireless) da 15 W. Tra le connettività, non mancano il 5G, il Wi-Fi 7, e l’NFC per i pagamenti contactless. Il sistema operativo, infine, è Android 13, sotto l’interfaccia proprietaria Myui 5.0, con maggior pulizia nel disegno delle icone, widget maggiormente intuitivi e “motore di pianificazione del sistema MAXE“.