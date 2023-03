Gli ultimi due giorni sono stati forieri di un mucchio di informazioni sui prossimi smartphone di riferimento di casa Motorola — dapprima con schede tecniche, immagini e non solo di Motorola Edge 40 ed Edge 40 Pro e poi con un focus sul solo modello Pro — e anche oggi il quadro si arricchisce di qualche altro particolare: questa volta parliamo di Motorola Edge 40 5G, mettendo sul piatto una galleria di render stampa dall’aria ufficiale, una serie di dettagli sulle caratteristiche tecniche e persino il presunto prezzo di listino.

Motorola Edge 40 5G: il design non ha segreti (render)

Negli anni precedenti, la casa alata ha tenuto fede ad un modus operandi ben preciso, che ha visto certi modelli oltrepassare i confini cinesi cambiando soltanto nome commerciale, e pare che anche a questo giro andrà così: diverse fonti sono concordi nel classificare Motorola Edge 40 Pro come un puro e semplice rebrand del già ufficiale Moto X40 destinato al mercato cinese. La verà novità, dunque, sarà rappresentata dal meno pregiato — e, dunque, più economico — Motorola Edge 40 5G realizzato appositamente per i mercati internazionali. È proprio di tale modello che parliamo in queste sede, grazie alle informazioni e alle immagini che arrivano dal noto leaker Steve Hemmerstoffer (meglio conosciuto come OnLeaks).

Stando a quanto riportato dalla fonte, Motorola Edge 40 5G verrà proposto nelle quattro colorazioni Eclipse Black, Nebula Green, Lunar Blue e Viva Magenta. Nella galleria di immagini sottostanti potete osservare in anteprima le fattezze delle versioni Eclipse Black e Nebula Green, che hanno la particolarità di una cover posteriore realizzata in pelle. Secondo i rumor, dovrebbe esserci anche una versione con retro in acrilico.

Per quanto riguarda il design, il risultato complessivo non si discosta molto dalle linee del modello Pro. Sul fronte troviamo un display coi bordi curvi, mentre la cover posteriore vede le fotocamere — due, più il flash LED — inserite in un’isola dalla forma squadrata e l’immancabile logo del produttore al centro. Sul lato destro, trovano posto i tasti fisici per l’accensione e per la regolazione del volume, mentre quello sinistro è pulito; il lato posteriore ospita la griglia dell’altoparlante di sistema, la porta USB-C, il microfono e il vano per l’inserimento della SIM; il lato superiore non viene mostrato in nessuno dei render.

Motorola Edge 40 5G: un’occhiata alla scheda tecnica

La fonte non si limita a mostrarci le immagini di Motorola Edge 40 5G, ma entra pure nel merito della sua dotazione tecnica. Tra le caratteristiche salienti, va innanzitutto segnalato il display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Il sensore di impronte sarà integrato sotto allo schermo.

A differenza del modello Pro — che usa il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 —, le prestazioni di Motorola Edge 40 5G verranno affidate ad una Mobile Platform di casa MediaTek, più precisamente al non ancora presentato Dimensity 8020. Per quanto concerne la dotazione di memorie, si riportano 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Passando al comparto fotografico, frontalmente dovrebbe trovare posto una singola unità da 32 megapixel inserita nel classico foro; sul retro, la doppia fotocamera mostrata nei render è composta da una principale da 50 megapixel con OIS e una 13 megapixel con ottica ultra-grandangolare.

La batteria, con 4.400 mAh di capacità e la ricarica rapida TurboPower a 68W e wireless a 15W, dovrebbe far dormire sonni tranquilli. Infine, lo smartphone arriverà sul mercato con Android 13 e la solita My UX simil-stock.

Prezzo di listino

In attesa della presentazione ufficiale, che a questo punto dovrebbe essere dietro l’angolo, la fonte non ci fa mancare neppure il dettaglio finale: il prezzo di listino. Secondo quanto si riporta, Motorola Edge 40 5G costerà 599 euro (650 dollari).

