Dopo appena due settimane dall’avvio del nuovo ciclo di sviluppo, inaugurato con il rilascio della beta 1, Google ha avviato il rilascio, su tutti i Pixel compatibili e registrati al programma Android Beta, della nuova beta 2 di Android 13 QPR3.

Si tratta della seconda versione in anteprima del terzo ciclo di sviluppo trimestrale di Android 13 che terminerà a giugno con il rilascio della versione stabile di Android 13 QPR3 e del Pixel Feature Drop di giugno (che sarà il terzo per Android 13 e il secondo di questo 2022).

Google non ha perso tempo rispetto ai ritardi registrati ad inizio mese e, a pochi giorni dall’arrivo del mese di aprile, ha avviato il rilascio, agli utenti registrati al programma beta di Android, della beta 2 di Android 13 QPR3, secondo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale atteso a giugno.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile stanno ricevendo nuove funzionalità che andranno a costituire il prossimo Pixel Feature Drop atteso a giugno, secondo aggiornamento delle funzionalità dell’anno, nonché terzo (ed ultimo) aggiornamento delle funzionalità di Android 13.

La nuova build distribuita da Big G è la T3B2.230316.003 (con le patch di sicurezza che rimangono quelle aggiornate a marzo 2023) ed ha un peso di 92,72 MB su Google Pixel 7 Pro.

Ecco le note di rilascio che accompagnano il rilascio della beta 2 di Android 13 QPR3:

Feature updates

Improvements for Adaptive Charging that can automatically adjust to your charging needs using on-device signals.

Top resolved issues

The following issues have been resolved in Android 13 QPR3 Beta 2:

Fixed an issue that caused the volume panel to flicker when adjusting the volume using the volume buttons.

Fixed an issue that caused the system UI to get stuck in a blurry state in some cases, such as unlocking the device or finishing a phone call.

Fixed an issue where the notification shade was closing immediately after a user opened it.

Fixed an issue where the always-on display was displayed over apps and other content after unlocking the device.

Fixed an issue where a device couldn’t copy apps and data wirelessly during first-time setup.

Top open issues

Other known issues

Based on our testing, you might encounter the following issues when using Android 13 QPR3. These issues are already known, so there’s no need to file additional reports for similar issues.

Android Platform