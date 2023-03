Mentre il resto della gamma Redmi Note 12 si affaccia finalmente sul mercato italiano, spuntano nuove indicazioni su Redmi Note 12 Turbo, un inedito modello che è al centro dei rumor da qualche settimana. Non solo Redmi però, perché in queste ore sono saltate fuori novità per quanto riguarda Motorola Moto G Stylus (2023), con diverse immagini condite da alcune caratteristiche tecniche. Procediamo con ordine.

Redmi Note 12 Turbo meglio di iPhone 14 nelle cornici

Redmi Note 12 Turbo dovrebbe essere lanciato tra qualche giorno, il 28 marzo 2023, e dovrebbe essere il primo smartphone a utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Grazie alle immagini diffuse in queste ore come materiale promozionale, veniamo a conoscenza non solo di alcuni aspetti del design del dispositivo, ma anche di alcune specifiche tecniche: tra queste ultime vengono citate la batteria da 5000 mAh, lo spessore di 7,9 mm, il peso di 181 g e non solo.

Come potete vedere nelle immagini qui sopra, Redmi Note 12 Turbo sembrerebbe offrire cornici più sottili di iPhone 14, un risultato niente male per un prodotto dal prezzo di vendita decisamente più contenuto. Vengono persino indicate con precisione le misure dei bordi: 1,95 mm contro 2,4 mm in alto, 2,22 mm contro 2,4 mm in basso e 1,42 mm contro 2,4 lateralmente (iPhone ha i bordi simmetrici). Grazie al pannello OLED e ai bordi così sottili, lo smartphone dovrebbe offrire un rapporto screen-to-body del 93,4%.

Redmi Note 12 Turbo offrirà un frame in metallo e una ricarica rapida da 67 W (con cavo). I rumor parlano anche di tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, doppio speaker, porta infrarossi e porta per il jack audio da 3,5 mm. Precedenti indiscrezioni puntano su uno schermo OLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, fotocamera anteriore da 16 MP, sensori posteriori da 64, 8 e 2 MP, memorie fino a 12 GB (RAM LPDDR5) e 512 GB e MIUI 14 basata su Android 13.

Per conoscere tutti i dettagli ufficiali dobbiamo attendere fino al 28 marzo 2023.

Motorola Moto G Stylus (2023) in arrivo: immagini e specifiche

Motorola Moto G Stylus (2023) sta arrivando e abbiamo già iniziato a conoscerlo con l’immagine trapelata il mese scorso. Grazie a The Tech Outlook abbiamo oggi la possibilità di saperne di più sullo smartphone, nome in codice Geneva, che dovrebbe essere commercializzato in due varianti, una con 4G (XT2317) e una con 5G (XT2315). Il dispositivo dovrebbe offrire uno schermo da 6,5 pollici a risoluzione HD+, con refresh rate fino a 90 Hz: come possiamo vedere anche dalle immagini, il nuovo Moto G Stylus dovrebbe disporre di una fotocamera anteriore integrata nel display tramite foro, di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, di porta USB Type-C, di porta per il jack audio da 3,5 mm e di una batteria da 5000 mAh.

Previous Next Fullscreen

Per il resto, lo smartphone dovrebbe arrivare con 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD), 4 GB di RAM, SoC MediaTek Helio G88 e una My UX basata su Android 13. Non dovrebbero mancare speaker stereo, sensore d’impronte integrato nel pulsante di accensione, e, ovviamente, il supporto al pennino con tanto di slot per riporlo. La versione 2022 di Motorola Moto G Stylus venne svelata tra il mese di febbraio (variante 4G) e quello di aprile (variante 5G), quindi non dovrebbe mancare molto per vedere il nuovo modello.

Questa volta lo smartphone sarà commercializzato anche in Europa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

In copertina Redmi Note 12 Pro+

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di marzo 2023