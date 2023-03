Pochi giorni fa, Qualcomm ha presentato il nuovo SoC Snapdragon 7+ Gen 2, nuova proposta con cui l’azienda punta a rafforzare la sua posizione nella fascia media del mercato. Tra i primi produttori ad adottare il SoC ci sarà Xiaomi che ha già in rampa di lancio il primo smartphone che includerà tra le specifiche tecniche questo chip: il prossimo 28 di marzo ci sarà il debutto ufficiale del nuovo Redmi Note 12 Turbo.

Questa variante della gamma Redmi Note 12, stando alle prime indiscrezioni, è attesa sul mercato globale con il nome di POCO F5. Di conseguenza, il nuovo leak che vede protagonista il Redmi Note 12 Turbo è molto interessante. Lo smartphone, infatti, è passato per Geekbench, confermando le sue specifiche e offrendoci una prima panoramica sulle prestazioni del nuovo Snapdragon 7+ Gen 2. Ecco i dettagli:

Redmi Note 12 Turbo con Snapdragon 7+ Gen 2 in mostra in un primo benchmark

Il nuovo Redmi Note 12 Turbo, in attesa del debutto ufficiale, si mostra su Geekbench. Un prototipo dello smartphone (numero di modello 23049RAD8C), infatti, è stato su Geekbench 6.0 mettendo in mostra le sue potenzialità. Nel benchmark in questione, lo smartphone di Redmi con Snapdragon 7+ Gen 2 ha totalizzato un punteggio di 1.484 in Single Core e di 4.257 in Multi-Core.

Si tratta di un risultato sicuramente molto interessante che, naturalmente, andrà approfondito dopo la presentazione ufficiale, con i primi test che andranno ad analizzare le potenzialità del dispositivo, atteso in Europa come POCO F5, e soprattutto del nuovo SoC di Qualcomm, destinato a diventare il riferimento della fascia media per il 2023. Il Redmi Note 12 Turbo apparso nel benchmark presenta 12 GB di memoria RAM ed Android 13.

L’appuntamento con la presentazione ufficiale dello smartphone è fissato per il prossimo 28 di marzo, in Cina. L’arrivo in Europa, con il brand POCO, dovrebbe concretizzarsi nel corso della primavera. Ne sapremo di più a breve.

Le specifiche complete del nuovo smartphone di Redmi

Il nuovo Redmi Note 12 Turbo è al centro di diversi rumor legati alle specifiche tecniche. Lo smartphone, infatti, arriverà sul mercato con una scheda tecnica completa e con vari elementi che andranno a supportare lo Snapdragon 7+ Gen 2 che, inevitabilmente, sarà il protagonista assoluto del progetto.

Il SoC sarà, infatti, affiancato da varie combinazioni di RAM e storage, fino ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Tutte le varianti, invece, potranno contare su di una batteria da 5.500 mAh (leggermente più capiente della “classica” unità da 5.000 mAh) con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone, inoltre, potrà contare su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche la “solita” tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un terzo sensore da 2 Megapixel. Per ora, non ci sono informazioni sulla camera anteriore. Lato software, ci sarà Android 13 con MIUI 14.

Maggiori dettagli in merito al nuovo Redmi Note 12 Turbo arriveranno nei prossimi giorni, in concomitanza con il debutto ufficiale del nuovo smartphone, destinato a diventare uno dei modelli più interessanti per la fascia media del mercato di questa primavera.

In copertina Redmi Note 11