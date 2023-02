A differenza di Samsung, che ha fatto del pennino stilo una delle caratteristiche più importanti di alcuni suoi smartphone di fascia alta, Motorola ha deciso di dotare di questa funzionalità alcuni modelli di fascia media e il prossimo della serie ad arrivare sul mercato sarà Motorola Moto G Stylus (2023).

Nelle scorse ore in Rete è apparsa la prima immagine rendering di questo smartphone, grazie alla quale abbiamo la possibilità di scoprire quello che dovrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco il presunto design di Motorola Moto G Stylus 2023

Stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine, pubblicata da OnLeaks su Twitter, il nuovo smartphone di Motorola frontalmente dovrebbe poter contare su un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata ai selfie.

Sulla parte posteriore, invece, la fotocamera principale dovrebbe essere posizionata in un modulo nell’angolo in alto a sinistra e dovrebbe essere composta da due sensori (uno dei quali con una risoluzione di 50 megapixel).

L’immagine inoltre ci mostra anche la posizione dello slot dedicato al pennino stilo, che dovrebbe trovarsi nella parte inferiore della scocca.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle altre caratteristiche del nuovo smartphone di Motorola ma probabilmente il produttore punterà su una dotazione tecnica capace di garantire agli utenti di poter affrontare senza problemi le normali attività della vita di tutti i giorni, senza particolari “colpi ad effetto” o specifiche “pompate” ma con tanta concretezza.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale di Motorola Moto G Stylus (2023), il produttore potrebbe sfruttare il Mobile World Congress di Barcellona, in programma alla fine di questo mese.

Restiamo in attesa di informazioni da parte di Motorola, anche per scoprire se lo smartphone arriverà pure in Italia e a quale prezzo.

