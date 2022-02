Motorola Moto G Stylus (2022) è stato presentato ufficialmente, anche se il mese scorso un enorme leak aveva anticipato quasi tutte le specifiche. Enorme quasi quanto lo smartphone, un vero e proprio phablet se consideriamo diagonale del display e ingombri generali. Andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche del nuovo dispositivo della casa alata.

Motorola Moto G Stylus (2022) ufficiale: specifiche e funzionalità, con un ma…

Motorola Moto G Stylus (2022) è uno smartphone di fascia media che prende il posto e rinnova il modello dello scorso anno, che andò ad aggiornare la versione 2020 con la connettività 5G. Il suo punto di forza è senza dubbio il pennino integrato, che consente di sfruttare a pieno l’ampio display IPS Max Vision 20:9 da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di 90 Hz.

Lo spazio per il pennino non ne toglie alla batteria, che anche questa volta non bada a spese e integra ben 5000 mAh. Per il resto la scheda tecnica include SoC Mediatek Helio G88, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.9), ultra-grandangolare + Macro Vision da 8 MP e per la profondità da 2 MP. Queste ultime mettono a disposizione tante funzionalità, come gli scatti panoramici, Smart Composition, Night Vision, modalità ritratto, integrazione con Google Lens e molto altro.

A bordo anche una fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.2), porta per il jack da 3,5 mm (decisamente non scontata), doppio microfono, Bluetooth 5.0, connettività 5G e Wi-Fi dual band. Arriviamo ora alle note dolenti: oltre all’assenza della connettività NFC, che già potrebbe far storcere il naso a qualcuno, vale la pena sottolineare la presenza di una My UX basata su Android 11, a distanza di ormai diversi mesi dal debutto di Android 12.

L’aggiornamento arriverà sicuramente, ma un lancio con l’ultima distribuzione sarebbe stato gradito dagli utenti. Motorola promette comunque almeno due anni di update di sicurezza mensili.

Design e immagini di Motorola Moto G Stylus (2022)

Inutile girarci intorno: Motorola Moto G Stylus (2022) è uno smartphone grande, molto grande. La diagonale del display, come detto più su, è di 6,8 pollici, ma a colpire maggiormente sono le dimensioni generali: parliamo di 170,21 x 75,90 x 9,45 millimetri, con un peso di 216 grammi. Per comparazione, l’appena giunto in Italia Google Pixel 6 Pro misura 163,9 x 75,9 x 8,9 millimetri (peso di 210 grammi).

Visto che è stato pensato per l’uso con un pennino queste dimensioni potrebbero non spaventare il target del prodotto, ma diciamo che non si tratta dello smartphone più adatto per l’uso a una mano. Due le colorazioni previste, entrambe con scocca in plastica e idrorepellente: Twilight Blue e Metallic Rose.

Prezzo e uscita di Motorola Moto G Stylus (2022)

Lo smartphone viene lanciato negli Stati Uniti a un prezzo consigliato di 299,99 dollari, con preordini disponibili fin da oggi. Per il momento non sono giunte comunicazioni riguardanti l’uscita europea e tantomeno italiana, ma vi terremo aggiornati.

