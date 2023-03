Google Pixel 7 è in offerta su Amazon, e se stavate cercando l’occasione giusta, probabilmente è arrivato il momento di approfittarne. Lo smartphone è disponibile in promozione su Amazon.it con caricabatterie da 30 W incluso, oppure a un prezzo ancora più basso su Amazon.fr: vediamo come portarvelo a casa a un bel prezzo.

Google Pixel 7 in super offerta su Amazon.it e Amazon.fr

Google Pixel 7 non è uno smartphone qualsiasi, e lo ha dimostrato anche nella nostra recensione. Lanciato a ottobre 2022 insieme al fratello maggiore Google Pixel 7 Pro, sta riscuotendo un buon successo grazie a specifiche tecniche equilibrate, a un prezzo non esagerato, ad aggiornamenti puntuali e alla cosiddetta “esperienza Pixel”, che dà quel tocco in più durante l’uso. A livello tecnico spiccano il display gOLED da 6,32 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass Victus, e il SoC Google Tensor di seconda generazione affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB (nella versione in offerta) di memoria interna.

Lo smartphone punta molto anche sul comparto fotografico, unendo hardware e software: a bordo abbiamo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, accompagnata da una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata con un piccolo foro nel display. Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.1 per il trasferimento di dati e la ricarica. A tal proposito, il Pixel offre una batteria da 4355 mAh con il supporto alla ricarica rapida cablata da 20 W, alla ricarica wireless e alla ricarica inversa. A disposizione anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere e gli altoparlanti stereo. Lo smartphone offre Android 13 fin dal lancio e riceverà almeno tre aggiornamenti del robottino e cinque anni di patch di sicurezza. Attualmente è uno dei pochi smartphone che permette di provare Android 14 in Developer Preview.

Google Pixel 7 è stato lanciato a ottobre al prezzo consigliato di 649 euro (versione da 128 GB), e notoriamente i Pixel fanno un po’ fatica a scendere di prezzo. Su Amazon avete però una doppia opportunità: potete acquistare lo smartphone su Amazon.it in offerta a 599 euro con il caricabatterie da 30 W incluso nel prezzo, oppure potete risparmiare qualcosa in più affidandovi ad Amazon.fr, che lo offre a 535,34 euro (la spesa finale dovrebbe essere di 550,63 euro considerando adeguamento dell’IVA e spedizione). Se non avete mai acquistato da Amazon.fr e non sapete come fare, niente paura: potete utilizzare lo stesso account italiano per procedere, magari dando un’occhiata alla nostra guida per informazioni su garanzia, spedizioni e non solo.

Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo potete consultare la nostra recensione.

