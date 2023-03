Anno dopo anno, una generazione via l’altra, Samsung continua a migliorare il supporto software garantito ai propri dispositivi, tuttavia di solito questi miglioramenti non sono retroattivi, ciò vuol dire che i prodotti non espressamente compresi in ogni annuncio non beneficiano dello stesso trattamento in termini di aggiornamenti software e, in conseguenza di ciò, ci sono parecchi smartphone e tablet del brand — anche piuttosto popolari — che non compiranno il prossimo salto ad Android 14 con One UI 6.0.

Samsung e gli aggiornamenti software

Se siete dei nostri lettori attenti, sapete già perfettamente che negli ultimi anni Samsung ha fatto passi da gigante, tanto da assurgere a nuovo modello virtuoso in fatto di supporto software tra gli OEM Android — facendo meglio non di rado della stessa Google.

In tempi non sospetti, il colosso asiatico aveva aggiornato la propria politica relativa agli aggiornamenti software, arrivando a garantire per oltre un centinaio di modelli ben tre major release di Android e quattro anni di patch di sicurezza. Poco più di un anno fa, poi, Samsung aveva gettato le basi per un ulteriore upgrade, portando a quattro le versioni di Android e a cinque gli anni di patch di sicurezza garantiti.

Questo trattamento si applica, in poche parole, ai top di gamma a partire dalla serie Samsung Galaxy S21 e a quelli successivi, ma anche ai medi di gamma a partire da Samsung Galaxy A33 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A53 (ecco la nostra riprova) e Samsung Galaxy A73 (ecco la nostra recensione).

Per i modelli non rientranti in questo taglio, la durata del supporto software sarà inferiore e, dal momento che gli stessi sono ormai in giro da qualche anno, ne consegue che gli stessi non andranno oltre Android 13 e la One UI 5.

Questi Samsung non riceveranno Android 14 (One UI 6.0)

I più appassionati tra di voi sanno bene che il percorso di sviluppo di Android 14 è già entrato nel vivo nelle scorse settimane e giusto pochi giorni fa vi abbiamo illustrato in dettaglio tutte le novità della Developer Preview 2. Sebbene al rilascio ufficiale della versione stabile della nuova versione del robottino — da parte di Google prima e degli OEM poi — manchi ancora qualche mese, è già possibile stilare una prima lista di delusi in casa Samsung, vale a dire un elenco degli smartphone e tablet più popolari del brand che — a meno di ribaltoni — non la riceveranno, arrestando la propria corsa ad Android 13 (con One UI 5).

Prima di proseguire, è importante ricordare che gli stessi modelli continueranno a ricevere supporto software ufficiale attraverso le patch di sicurezza ancora per un po’ di tempo (con le cadenze espressamente riportate sul sito ufficiale, ovvero mensili, trimestrali o semestrali). Detto ciò passiamo alla lista:

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE (tutte le versioni)

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip (LTE e 5G)

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy A22 (LTE e 5G)

Samsung Galaxy A32 (LTE e 5G)

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+.

A ben vedere, l’elenco non comprende smartphone o tablet di primissimo pelo, ci sono però diversi modelli che hanno goduto di una notevole popolarità e che, pertanto, sono probabilmente ancora tra le mani di numerosi utenti. Gli stessi, dunque, dovranno mettersi l’anima in pace e accontentarsi di Android 13 (che, comunque, non tutti i modelli concorrenti lanciati nello stesso periodo possono vantare).

Samsung non ha ancora annunciato i piani di rilascio della One UI 6.0 con Android 14, ma saranno verosimilmente i flagship attuali come Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra e quelli in arrivo — i.e. Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5 — i primi ad aggiornarsi.

